شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تُطلق Llama 4.. نماذج ذكاء اصطناعى جديدة متوفرة الآن وأخرى قادمة قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا عن إطلاق أول نموذجين من مجموعة الذكاء الاصطناعي الجديدة Llama 4، وهما Llama 4 Scout وLlama 4 Maverick، مع الإعلان عن نموذجين إضافيين قادمين قريبًا: Llama 4 Behemoth وLlama 4 Reasoning.

في منشور رسمي على مدونة الشركة، وصفت ميتا نموذج Maverick بأنه “القوة الأساسية” ضمن النماذج، نظرًا لتفوقه في فهم النصوص والصور، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات المساعدات العامة والدردشة.

أما النموذج الأصغر Scout، فهو مخصص لمهام مثل تلخيص مستندات متعددة، تحليل نشاط المستخدم المعقد لتنفيذ مهام مخصصة، والتعامل مع قواعد بيانات ضخمة من الأكواد.

وأكدت الشركة أن Maverick وScout أصبحا متاحين الآن للتنزيل عبر موقع Llama الرسمي ومنصة Hugging Face، كما تم دمجهما في خدمات Meta AI، بما في ذلك واتساب وماسنجر والرسائل المباشرة على إنستجرام.

ويتميز Scout بـ17 مليار متغير نشط و16 خبيرًا، ويمتلك قدرة معالجة عالية مع طول سياق (context length) يصل إلى 10 ملايين رمز، وهو مصمم للعمل على بطاقة رسومية واحدة فقط، بحسب تصريحات المدير التنفيذي مارك زوكربيرج.

أما Maverick، فيضم 128 خبيرًا بنفس عدد المتغيرات النشطة، ويُظهر أداءً متفوقًا على نماذج منافسة مثل GPT-4o وGemini 2.0 في مجالات البرمجة، والتفكير، وتعدد اللغات، والتعامل مع السياقات الطويلة، بالإضافة إلى معالجة الصور.

وبالنسبة للنموذج القادم Behemoth، والذي لا يزال قيد التدريب، فقد وصفه زوكربيرج بأنه "أقوى نموذج أساس في العالم"، مع 288 مليار متغير نشط. أما النموذج الرابع، Llama 4 Reasoning، فسيتم الكشف عنه خلال الشهر القادم.

وتستعد ميتا للإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي الخاص بها LlamaCon، المقرر انعقاده خلال الأسابيع المقبلة.