شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 28 قمرًا صناعيًا من ستارلينك إلى المدار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت سبيس إكس دفعة كبيرة أخرى من أقمار ستارلينك الصناعية للإنترنت إلى مدارها من فلوريدا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9، حاملاً 28 مركبة ستارلينك، من محطة كيب كانافيرال الفضائية، وبعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق، عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض لتهبط على متن سفينة سبيس إكس المتمركزة في المحيط الأطلسي.



إطلاق أقمار الانترنت

وكانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط التاسعة عشرة لهذا الصاروخ تحديدًا، وفقًا لوصف الشركة للمهمة، حيث أعلنت سبيس إكس عبر موقع X أن المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 نشرت أقمار ستارلينك الصناعية في مدار أرضي منخفض (LEO) بعد حوالي ساعة من الإطلاق كما كان مخططًا له.



إطلاق الأقمار الصناعية

وكان الإطلاق هو المهمة التاسعة والثلاثين لصاروخ فالكون 9 لعام 2025. وقد خُصص ثلثا هذه الرحلات لبناء كوكبة ستارلينك العملاقة، وهي أكبر شبكة أقمار صناعية مجمعة على الإطلاق.



إطلاق صاروخ

وتشغل سبيس إكس حاليًا أكثر من 7100 قمر صناعي من ستارلينك، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل، والعدد في ازدياد مستمر.