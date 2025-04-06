شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة بين آيفون 16 وبيكسل 9.. المواصفات والأسعار والان مع تفاصيل الخبر

يعد هاتف آيفون 16 من آبل وهاتف بيكسل 9 من جوجل من بين أبرز الهواتف الذكية الرائدة في السوق، حيث تم إطلاق كلا الجهازين خلال العام الماضي، بمواصفات متقدمة وتجربة استخدام مميزة، ويجذب هاتف بيكسل 9 المستخدمين الموالين لنظام أندرويد وأولئك الذين يفضلون مرونة أكبر في نظام التشغيل، بينما يُفضل آيفون 16 من قبل من يمنحون الأولوية للخصوصية والتكامل السلس بين أجهزة آبل المختلفة.

ويقدم الهاتفان خيارات قوية للمستخدمين الباحثين عن أداء ممتاز وتصميم راقٍ، لكن تختلف توجهات كل منهما بحسب الفئة المستهدفة وبيئة الاستخدام.

تعتمد آبل في هاتف آيفون 16 على شاشة Super Retina XDR OLED قياس 6.1 بوصة، تدعم تقنية Dolby Vision وHDR10، وتصل درجة سطوعها القصوى إلى 2000 شمعة، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، وحماية بزجاج "سيراميك شيلد".

في المقابل، يأتي هاتف جوجل بيكسل 9 بشاشة OLED أكبر قليلًا بقياس 6.3 بوصة، ومعدل تحديث أعلى يبلغ 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 2700 شمعة، بالإضافة إلى دعم HDR10+ وحماية بزجاج Gorilla Glass Victus 2.

ويعمل آيفون 16 بمعالج Apple A18 سداسي النواة، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مع خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، أما بيكسل 9 فيعتمد على معالج Google Tensor G4 المبني بتقنية 4 نانومتر، مع ذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

وعلى مستوى الكاميرا، زودت آبل هاتفها بكاميرا خلفية مزدوجة، تشمل عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع خاصيتي PDAF وOIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية 120 درجة ويضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مدمجة في فتحة الشاشة.

في المقابل، يتميز بيكسل 9 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل بزاوية رؤية 123 درجة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابكسل.

أما من حيث عمر البطارية، فيحتوي آيفون 16 على بطارية بسعة 3561 مللي أمبير، بينما يوفر بيكسل 9 بطارية أكبر بسعة 4700 مللي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقدرة 27 واط، ما يمنحه تفوقًا في هذا الجانب.

ويبدأ سعر آيفون 16 من نحو 959 دولارًا أمريكيًا، في حين يتوفر هاتف بيكسل 9 بسعر يبدأ من 900 دولار تقريبًا، ما يمنح المستخدمين الباحثين عن أداء متميز مع سعر أقل خيارًا قويًا من جوجل.