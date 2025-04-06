شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو آبل ميوزيك على ويندوز يستمتعون بجودة صوت أفضل.. إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة آبل بصمت تحديثًا جديدًا لتطبيق آبل ميوزيك على نظام التشغيل ويندوز، يتيح لمستخدميه الاستمتاع بميزة الصوت المحيطي "Spatial Audio"، وذلك من خلال دعم تقنية Dolby Atmos في التطبيق المخصص لنظام ويندوز 11، ويمثل هذا التحديث خطوة إضافية من آبل لتعزيز مكانتها كمنصة رائدة في بث الموسيقى عالية الجودة.

ورغم أن الشركة لم تعلن رسميًا عن إطلاق الميزة، إلا أن مستخدمين على موقع Reddit أكدوا أن التطبيق بدأ تشغيل الأغاني المدعومة بتقنية Dolby Atmos، ووفقًا لما أوضحته آبل سابقًا، توفر هذه التقنية صوتًا "غنيًا وثلاثي الأبعاد" يمنح المستخدم تجربة سمعية غامرة، لكن تفعيلها يتطلب أن يكون جهاز الكمبيوتر مزودًا بسماعات أو مكبرات صوت تدعم Dolby Atmos.

ويعد تطبيق آبل ميوزيك مجانيًا للتنزيل على أجهزة ويندوز، إلا أن الوصول إلى تقنية Dolby Atmos عبر سماعات الرأس يتطلب اشتراكًا مدفوعًا في خدمة Dolby Access، نظرًا لأن نظام ويندوز لا يتضمن هذه الخاصية بشكل افتراضي، وتوفر الخدمة مجانًا على مكبرات الصوت الخارجية للحواسيب، بينما تبلغ تكلفتها 14.99 دولارًا في الولايات المتحدة.

ويمكن للمستخدمين الذين قاموا بتحديث تطبيق آبل ميوزيك إلى جانب تثبيت تطبيق Dolby Access على أجهزة ويندوز الخاصة بهم، البدء فورًا في الاستماع إلى الموسيقى المدعومة بصيغة Dolby Atmos.

يذكر أن آبل كانت قد أطلقت تطبيق آبل ميوزيك على نظام ويندوز عام 2023، ليكون بديلًا رسميًا لتطبيق iTunes الذي لا يزال متاحًا لكنه لم يعد يحظى بأي دعم تقني من الشركة، كما طرحت آبل في الفترة نفسها تطبيق Apple TV على ويندوز، ما أتاح لمستخدمي الحواسيب الشخصية الوصول إلى محتوى Apple TV+ مثل "Ted Lasso" و"Severance" بجودة عالية ودعم رسمي كامل.