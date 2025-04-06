شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح هواتف iPhone 17 هذا العام.. 10 تغييرات كبيرة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أكثر من ستة أشهر على إطلاق سلسلة iPhone 16، لكن الضجة حول سلسلة iPhone 17 من الجيل التالي تتزايد بالفعل، وتشير التقارير إلى أن Apple تعمل على بعض أكبر التغييرات على iPhone منذ سنوات، مع تحديثات رئيسية في التصميم، وتحسينات في الكاميرا، وترقيات في الأداء متوقعة في جميع الفئات، ومن المقرر أن تتضمن سلسلة iPhone 17 أربعة طُرز: iPhone 17 القياسي، وiPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max، وiPhone 17 Air الجديد كليًا.

وبينما لم تُؤكّد Apple أي شيء بعد، تُشير التسريبات إلى أن هذه الأجهزة ستتميز بتصميمات أنحف، وشاشات ProMotion في جميع الطُرز، واتصالات أفضل، وشريحة مودم جديدة مُطوّرة داخليًا.

إذا صحت هذه الشائعات، فقد تُمثّل سلسلة iPhone 17 واحدة من أهمّ الترقيات منذ iPhone X، مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك نظرة على أكبر 10 تغييرات نتوقع رؤيتها عند وصول هواتف iPhone الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.

آيفون 17 إير.. أنحف آيفون على الإطلاق

يُعدّ آيفون 17 إير من أبرز مميزات سلسلة آيفون 17، ويُتوقع أن يكون أنحف آيفون من آبل حتى الآن، يُشاع أن سُمكه يتراوح بين 5،5 مم و6،25 مم فقط، مما يجعله أنحف من أي آيفون سابق - حتى أنه أنحف من آيفون 6، الذي كان سُمكه 6،9 مم، ومن المتوقع أيضًا أن يتميز آيفون 17 إير بشاشة مقاس 6،6 بوصة، مما يضعه بين طرازي برو وبرو ماكس.

تقنية ProMotion لجميع أجهزة آيفون

لأول مرة، من المتوقع أن يحصل جميع طرازات آيفون 17 على شاشة ProMotion بتردد 120 هرتز، والتي كانت مقتصرة سابقًا على طرازات برو، هذا يعني تمريرًا أكثر سلاسة، ورسومًا متحركة أفضل، واستجابةً عامة مُحسّنة، ستستخدم هذه الشاشات تقنية LTPO OLED، التي تُتيح أيضًا ميزة العرض الدائم، يبقى أن نرى ما إذا كان هاتفا iPhone 17 وiPhone 17 Air القياسيان سيحتويان على هذه الميزة.

تصميم كاميرا جديد

تشير التقارير إلى أن Apple تُجري بعض التغييرات الملحوظة على تصميم الكاميرا، قد يتميز طرازا iPhone 17 Air و17 Pro بوحدة كاميرا مستطيلة جديدة بدلاً من النتوء المربع التقليدي، من المتوقع أن يحتوي iPhone 17 Air على كاميرا خلفية واحدة، بينما قد تعتمد طرازات Pro على وحدة كاميرا أطول وبيضاوية الشكل.

ترقية كبيرة للكاميرا

من المتوقع أن يحتوي iPhone 17 Pro Max على كاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل، وهي قفزة هائلة من مستشعر 12 ميجابكسل الحالي، بالإضافة إلى ذلك، قد تحصل جميع الطرازات على كاميرا أمامية جديدة بدقة 24 ميجابكسل مع عدسة سداسية العناصر لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو أفضل، من المتوقع أن يحتوي iPhone 17 Air على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، والتي قد تُمثل ترقية كبيرة لأجهزة iPhone غير Pro.

شريحة مودم آبل الخاصة في آيفون 17 إير

يُقال إن آيفون 17 إير سيحتوي على شريحة مودم 5G من آبل، لتحل محل مودم كوالكوم، ورغم أنه قد لا يدعم تقنية mmWave 5G، إلا أنه من المتوقع أن يوفر سرعات تصل إلى 4 جيجابت في الثانية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت آبل ستستخدم نفس مودم C1 المستخدم في آيفون 16e أو نسخة مُحسّنة منه.

اتصال لاسلكي أسرع مع Wi-Fi 7 وBluetooth 5،3

من المتوقع أن تدعم جميع طُرز iPhone 17 تقنية Wi-Fi 7، مما يوفر سرعات أعلى، وزمن وصول أقل، واتصالاً مُحسّناً، كما يُتوقع أن يُحسّن Bluetooth 5،3 الأداء اللاسلكي لملحقات مثل AirPods وأجهزة المنزل الذكي، وتشير التقارير إلى أن آبل تعمل على شريحة Wi-Fi مُخصصة لتحسين الكفاءة بشكل أكبر.

شاشة أكثر متانة ومقاومة للانعكاس

يُقال إن آبل تعمل على شاشة أكثر متانة مع طبقة جديدة مضادة للانعكاس، لن يقتصر هذا على جعل الشاشة أكثر مقاومة للخدوش والسقوط فحسب، بل سيقلل أيضًا من الوهج، مما يُحسّن الرؤية في الظروف الساطعة.

شريحة A19 أسرع وأكثر كفاءة

من المرجح أن تعمل سلسلة هواتف iPhone 17 بشريحة A19 الجديدة من Apple، والمبنية بتقنية 3 نانومتر مُحسّنة، ستحصل طُرز Pro على شريحة A19 Pro، مما يوفر أداءً وكفاءة أفضل، توقع تشغيلًا أسرع للتطبيقات، وعمر بطارية أطول، وتعدد مهام مُحسّن.

استبدال أسهل للبطارية

تشير التقارير إلى أن Apple تُسهّل استبدال البطارية في جميع طُرز iPhone 17، وقد طرحت الشركة تقنية لاصقة جديدة مع iPhone 16 و16 Plus، ومن المتوقع الآن أن تُوسّع هذه التقنية لتشمل سلسلة iPhone 17 بأكملها، قد يُسهّل هذا استبدال البطارية، مما يُقلّل تكاليف الإصلاح ويُحسّن الاستدامة.

لا مزيد من درج شريحة SIM؟

أزالت Apple درج شريحة SIM الفعلي من أجهزة iPhone في الولايات المتحدة مع iPhone 14، ويبدو الآن أن المزيد من الدول قد تحذو حذوها، من المرجح أن يعتمد هاتف iPhone 17 Air، نظرًا لرقته الفائقة، كليًا على شريحة eSIM.