شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. رحلة بايونير 11 تنطلق إلى كوكبى المشترى وزحل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت ناسا مهمة بايونير 11 إلى النظام الشمسي الخارجي، في مصل هذا اليوم في 5 أبريل ولكن من عام 1973، حيث أصبحت بايونير 11 أول مركبة فضائية تحلق بالقرب من زحل، كما حلقت بالقرب من المشتري وحزام الكويكبات في طريقها، وأُطلقت بعد حوالي عام من إطلاق توأمها بايونير 10.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، حملت كلتا المركبتين الفضائيتين لوحات ذهبية عليها صور ورسائل تتعلق بالأرض، تحسبًا لأي مخلوقات فضائية في الفضاء، وتتضمن اللوحات رسومات لأشخاص عراة وبعض الرموز والرسوم البيانية التي تشرح من أين أتت المركبة الفضائية.

كما أنه بعد سبعة عشر عامًا من إطلاقها، أصبحت بايونير 11 رابع مركبة فضائية تغادر الجزء الكوكبي من النظام الشمسي عندما حلقت بالقرب من نبتون، وتستمر بايونير 11 في طريقها نحو الفضاء بين النجوم.