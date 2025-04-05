شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتلسات الفرنسية تنافس ستارلينك للإنترنت الفضائى فى أوكرانيا بـ 10 آلاف قمر صناعى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة رويترز أن شركة يوتلسات الفرنسية لشبكات الأقمار الصناعية تُزوّد ​​أوكرانيا بخدمة الإنترنت الضرورية منذ ما يقرب من عام، وذلك بمساعدة الحكومة الألمانية ، يُشغل قسم ون ويب التابع ليوتلسات أقمارًا صناعية منخفضة المدار تتواصل مع محطات أرضية لتوفير الإنترنت، على غرار شبكة ستارلينك التابعة لمنافستها سبيس إكس، والتي كانت المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للحكومة الأوكرانية.

وفى مقر يوتلسات بباريس، كشفت الرئيسة التنفيذية إيفا بيرنيكي أن ألمانيا تُقدم تمويلًا (لم يُكشف عن قيمته) لتشغيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للشركة في أوكرانيا ، وحاليًا، لدى يوتلسات أقل من ألف محطة هناك، مقارنةً بشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، والتي لديها حوالي 50 ألف محطة ستارلينك عاملة في البلاد، معظمها بتمويل من بولندا والولايات المتحدة.

مع ذلك، يقول بيرنيكي إن يوتلسات قد تُرسل ما بين 5000 و10000 قمر صناعي إضافي إلى أوكرانيا "خلال أسابيع"، وصرحت جوانا دارلينجتون، المتحدثة باسم يوتلسات، لرويترز بأنهم ما زالوا قيد النقاش حول ما إذا كانت ألمانيا أو مصادر مالية أخرى ستساهم في هذا التوسع.

كما ذكرت بيرنيكي أنها تُجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي في إطار تحالف سبيس رايز المدعوم من الاتحاد، حيث تعمل هي وأعضاء آخرون على بناء كوكبة أقمار صناعية آمنة تُعرف باسم آيريس² .

يأتى توسيع يوتلسات في وقتٍ حاسمٍ للغاية، إذ تتدهور العلاقات الأمريكية الأوكرانية في ظل إدارة ترامب المدعومة من إيلون ماسك ، وصرح أندريوس كوبيليوس، وزير الدفاع في المفوضية الأوروبية، لرويترز في مؤتمر صحفى بأنه في حال حدوث "تطورات غير متوقعة"، لم يُفصّل كوبيليوس تفاصيلها، فإن هناك حلولاً جاهزةً في حال الحاجة إلى بدائل لستارلينك.