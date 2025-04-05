شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإطلاق 8 رموز تعبيرية جديدة لنجمات البوب والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت تغريدة حصدت ما يقارب 11 مليون مشاهدة، حيث زعم أحد مستخدمي X، أن أبل تُخطط لإصدار ثمانية رموز تعبيرية جديدة لفناناتٍ مشهورات، ووفقًا لحساب Drop Pop، ستُطرح هذه الرموز التعبيرية على iPhone كجزء من تحديث نظام iOS 18.5.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على مواقع التواصل الاجتماعي، توافد مستخدمو أبل لمشاركة حماسهم، حيث توقع أحد المُعجبين: "ستكون هذه الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا".

ومع ذلك، لم يكن الجميع مُتحمسًا لهذه الدرجة، حيث أشار العديد من المُعلقين إلى أن ظهور المشاهير يبدو قديمًا بعض الشيء، وتساءل أحد المُعلقين: "هل صُنعت هذه الرموز في عام 2014 وقرروا إصدارها الآن فقط؟"

وفي المنشور، شارك Drop Pop ما يبدو أنه رموز تعبيرية للانا ديل راي، وبيونسيه، وريهانا، وإيجي أزاليا، ونيكي ميناج، وليدي جاجا، وتايلور سويفت، وأريانا جراندي.

بينما تضم هذه القائمة بعضًا من أنجح الفنانات على الإطلاق، لم يكن العديد من المعجبين راضين عن التشكيلة المقترحة، حيث اشتكى أحد المعجبين "أين بريتني سبيرز؟"، وأضاف آخر: "لا أرى بيلي"، في إشارة إلى المغنية بيلي إيليش.