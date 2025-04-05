شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpinLaunch تخطط لإرسال 250 قمرًا صناعيًا للإنترنت بإطلاق واحد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة SpinLaunch عن خططها لإطلاق كوكبة أقمار صناعية جديدة للإنترنت عريض النطاق تُعرف باسم ميريديان سبيس، وستتكون كوكبة ميريديان سبيس من أقمار صناعية صغيرة يُمكن إطلاقها إلى مدار أرضي منخفض، بما يصل إلى 250 مركبة فضائية على متن مركبة إطلاق واحدة.

وفقا لما ذكره موقع "space"، حصلت الشركة على تمويل بقيمة 12 مليون دولار من شركة كونجسبيرج للدفاع والفضاء للمساعدة في تطوير الأقمار الصناعية وتسويقها، ومن المقرر إطلاق أول قمر صناعي تجريبي لها في المدار عام 2026.

ليس من الواضح ما إذا كانت SpinLaunch ستطلق القمر التجريبي بنفسها باستخدام جهاز الطرد المركزي الذي يُطلق الصواريخ، أم أنها ستُركب على متن صاروخ آخر

قال إيريك لي، رئيس شركة كونجسبيرج للدفاع والفضاء، في بيان، إن كوكبة ميريديان سبيس ستوفر سعة إنترنت عريض أعلى بكثير في كوكبة أقمار صناعية مُقارنةً بما هو مُتاح في السوق اليوم.

فيما قال ديفيد رين، الرئيس التنفيذي لشركة SpinLaunch، إن منصات الأقمار الصناعية الصغيرة والمعيارية من نانو أفيونيكس توفر أساسًا موثوقًا به لتوسيع نطاق المجموعة بسرعة وثقة.

إلى جانب بيان الإعلان عن الشراكة، نشرت SpinLaunch صورةً لمجموعة من أقمار ميريديان سبيس الصناعية فوق مركبة إطلاق.

تبدو الأقمار الصناعية المسطحة مكدسة فوق بعضها البعض، مما يُلمح إلى خطط الشركة لوضع 250 قمرًا صناعيًا على صاروخ واحد.

إذا نجحت SpinLaunch في إطلاق 250 قمرًا صناعيًا دفعةً واحدة، فستُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للمركبات الفضائية التي تُطلق في رحلة واحدة، ويبلغ الرقم القياسى الحالي 143 قمرًا صناعيًا، والذي حققته مهمة سبيس إكس "ترانسبورتر-1" في عام 2021.