شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكساس تتعرض لعشرات الزلازل فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت ولاية تكساس عشرات الزلازل خلال 24 ساعة، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، أن الزلزال ضرب شمال أوديسا مباشرة، وقبل ذلك بخمس عشرة دقيقة فقط، ضرب زلزال بقوة 3.4 درجة على بُعد حوالي 30 ميلًا، وشهدت تكساس 16 زلزالًا طفيفًا، على امتداد الأجزاء الوسطى والغربية من الولاية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في أبريل وحده، سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية 36 زلزالًا في هذا الجزء من تكساس، الممتد من ستانتون (41 ميلًا شمال شرق أوديسا) إلى مقاطعة كولبيرسون على طول الحدود الغربية للولاية مع نيو مكسيكو، وكانت الغالبية العظمى من هذه الزلازل هزات صغيرة جدًا، تراوحت قوتها بين 1.0 و1.8 درجة.

كما أنه منذ 13 مارس، كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع 311 زلزالاً صغيراً في هذه المنطقة من تكساس.

ولا يزال هذا العام عامًا نشطًا زلزاليًا في جميع أنحاء تكساس، التي شهدت أيضًا زلازل قياسية في الجزء الجنوبي من الولاية.

وفي 10 مارس، ضرب زلزال بقوة 3.0 درجة على بُعد أقل من 80 ميلاً جنوب سان أنطونيو، لكن تاريخيًا، كانت الزلازل حدثًا نادرًا في جنوب تكساس، حتى هذا العام، ففي 29 يناير، شعر سكان سان أنطونيو بزلزال شبه تاريخي بقوة 4.5 درجة، تلاه زلزال بقوة 3.6 درجة بعد يومين.

كان زلزال بقوة 4.5 درجة ثالث أقوى زلزال في تاريخ جنوب تكساس، بعد زلزال بقوة 4.8 درجة عام 2011 وزلزال بقوة 4.7 درجة في فبراير 2024.