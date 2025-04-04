شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يوقف ميزة مفضلة.. ملاحظات المحتوى لم تعد متاحة للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

يخطط إنستجرام لإيقاف ميزة أحبها العديد من المستخدمين، حيث تتيح هذه الميزة، المسماة "ملاحظات المحتوى"، للمستخدمين إضافة ملاحظة إلى أي منشور، سواءً كان صورة أو قصة أو مقطع فيديو، بحيث لا يراها إلا متابعوهم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف متحدث باسم إنستجرام، أنهم بدأوا بإلغاء إمكانية ترك ملاحظة على المنشور أو على الحساب الحقيقي، ولن يتمكن المستخدمون من رؤيتها أو مشاركتها على المنشورات "خلال الأسابيع المقبلة".

أعلن آدم موسيري، رئيس موقع التواصل الاجتماعي الشهير، عن هذا التغيير، وأوضح قائلًا: "أطلقنا ملاحظات المحتوى قبل بضعة أشهر في محاولة لجعل إنستجرام أكثر تفاعلًا ومتعة، ولكن عمليًا، لم يحظَ بإقبال كبير من المستخدمين".

أضاف موسيري، أن إنستجرام أصبح "معقدًا للغاية" على مر السنين، وأنهم يحاولون إصلاح ذلك بإيقاف بعض الميزات غير الشائعة، لكن بعض مستخدمي إنستجرام يشعرون بخيبة أمل كبيرة لإلغاء ميزة "ملاحظات المحتوى".

يعتمد هؤلاء المبدعين في مجال وسائل التواصل الاجتماعي على التفاعل لجذب شراكات العلامات التجارية التي تعزز إيراداتهم.

يشعر آخرون بخيبة أمل لإلغاء ميزة "ملاحظات المحتوى" لأنهم يستخدمونها لعرض أنواع المحتوى التي يفضلونها على متابعيهم، فإذا كنت تريد أن يرى متابعوك رأيك في منشور معين، ولكنك لا ترغب في نشر تعليق عام أو إضافته إلى قصتك، يمكنك إضافة ملاحظة بدلاً من ذلك.

ولكن على الرغم من هذه الانتقادات، يبدو أن مستخدم إنستجرام العادي لا يستخدم ملاحظات المحتوى كثيرا، ولهذا السبب قررت منصة التواصل الاجتماعي التخلص منها، حيث قال موسيري، "سنواصل استكشاف المزيد من الطرق لجعل إنستجرام ممتعًا واجتماعيًا، وجذب الأصدقاء إلى التجربة، لكن ملاحظات المحتوى ليست كذلك".