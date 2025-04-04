شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب يثير حالة تأهب عالمية.. ناسا تحذر من فرصة بنسبة 4٪ لاصطدامه بالقمر والان مع تفاصيل الخبر

أصدر العلماء تحديثًا مُرعبًا حول الكويكب المُدمر للمدن المُقرر مروره بالقرب من الأرض عام 2032، وفي حين استبعدت ناسا أي فرصة لاصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض، تُظهر عمليات رصد جديدة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) أن القمر لا يزال مهدد بالاصطدام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الباحثون الآن إن هناك احتمالًا بنسبة 4% تقريبًا لاصطدام هذه الصخرة الفضائية بحجم مبنى بالقمر، كما تُظهر عمليات الرصد الجديدة أن الكويكب أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.

قدرت وكالات الفضاء في البداية أن قطر الكويكب 2024 YR4 يبلغ حوالي ٤٠ مترًا (١٣١ قدمًا)، بناءً على عمليات رصد أرضية، ومع ذلك، تُظهر قياسات مباشرة جديدة أن قطر الصخرة الفضائية يبلغ في الواقع ٦٠ مترًا (٢٠٠ قدم)، أي ما يُعادل ارتفاع مبنى من 15 طابقًا تقريبًا.

إذا اصطدم كويكب بهذا الحجم بالأرض، فسيُطلق انفجارًا أقوى بـ 500 مرة من انفجار القنبلة الذرية التي أُلقيت على هيروشيما.

وبعد اكتشافه في ديسمبر من العام الماضي، تبين احتمال الاصطدام بسرعة إلى نسبة 3.1%، وهي أعلى نسبة مُسجلة على الإطلاق لكويكب كبير، حيث إنه في فبراير، حذرت وكالات الفضاء العالمية من وجود احتمال كبير لاصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض في 22 ديسمبر 2032.

ورغم أن معظم الخبراء توقعوا انخفاض احتمال الاصطدام إلى الصفر مع تنقيح العلماء لتوقعاتهم، إلا أن الوضع اعتُبر خطيرًا بما يكفي لإجراء عمليات رصد أفضل.

خلال هذه الفترة من عدم اليقين، اتخذت ناسا قرارًا طارئًا بمنح فريق دولي من علماء الفلك إمكانية الوصول إلى تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

كانت مهمتهم قياس حجم الكويكب المُقترب بدقة لتحديد مقدار الضرر الذي يُمكن أن يُسببه 2024 YR4.

على الرغم من أن التلسكوبات الأرضية توقعت الحجم التقريبي للكويكب، إلا أن هذه التقديرات كانت تقريبية فقط، استنادًا إلى الضوء المنعكس عن السطح.

وكما أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية في منشور على مدونتها: "بشكل عام، كلما زاد سطوع الكويكب، زاد حجمه، لكن هذه العلاقة تعتمد بشكل كبير على مدى انعكاس سطحه".

ولتجاوز هذه المشكلة، استخدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي جهازًا مصممًا لقياس الحرارة المنبعثة من الكويكب على شكل أشعة تحت حمراء.

ورصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي الكويكب لمدة خمس ساعات أثناء دورانه في الفضاء.

أظهرت بيانات الأشعة تحت الحمراء التي جُمعت خلال تلك الفترة أن قطر الكويكب 2024 YR4 يبلغ 60 مترًا، أي ما يزيد أو ينقص بمقدار سبعة أمتار، وأنه يدور حول محوره مرة كل 20 دقيقة.

