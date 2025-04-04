شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تواجه غرامة 500 مليون يورو بسبب إرسال بيانات المستخدمين إلى الصين والان مع تفاصيل الخبر

أفادت تقارير أن شركة تيك توك ستواجه غرامة تزيد عن 500 مليون يورو (553 مليون دولار) لنقلها بيانات المستخدمين الأوروبيين الخاصة إلى الصين، وذكرت بلومبرج أن لجنة حماية البيانات الأيرلندية، التي تنظم عمليات شركة بايت دانس، مالكة تيك توك، في الاتحاد الأوروبي، قد تفرض هذه العقوبة قبل نهاية أبريل.

تأتي هذه الغرامة بعد تحقيق استمر أربع سنوات في ممارسات تيك توك في التعامل مع البيانات ، وخلص التحقيق بحسب التقارير، إلى أن بايت دانس انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الأوروبية بنقلها بيانات المستخدمين الخاصة إلى الصين ليتمكن المهندسون من الوصول إليها، وتشتهر الصين بمراقبتها بطرق واسعة النطاق وعالية التقنية.

وصرحت هيلين ديكسون، مفوضة حماية البيانات الأيرلندية السابقة، في مارس 2021، عند بدء التحقيق: "يخبرنا تيك توك أن بيانات الاتحاد الأوروبي تُنقل إلى الولايات المتحدة وليس إلى الصين، ومع ذلك فقد فهمنا احتمال وصول مهندسي الصيانة والذكاء الاصطناعي في الصين إلى البيانات".

وتتولى أيرلندا زمام المبادرة، فبموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، تُشرف الدولة التي تقع فيها عمليات الشركة الأوروبية على الامتثال والتنفيذ ، ويقع المقر الأوروبي لشركة بايت دانس في دبلن ، وتقول بلومبرج إن تاريخ القرار ومبلغ الغرامة لم يُحددا بعد، وقد يتغيران.

بالطبع، هذه ليست حتى أكبر دراما تواجهها بايت دانس هذا الأسبوع ، فمصير عمليات تيك توك في الولايات المتحدة معلق في الميزان مع اقتراب الموعد النهائي في 5 أبريل للعثور على مشترٍ أو مواجهة حظر في أمريكا ، وتتراوح قائمة النتائج المحتملة بين العثور على مشترٍ (حتى أن أمازون أعلنت عن رغبتها في المشاركة) إلى تحويل مستثمريها الأمريكيين حصصهم إلى شركة عالمية مستقلة جديدة أو انقضاء الموعد النهائي بتمديد آخر.