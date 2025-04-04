شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 Pro مزود بكاميرا استثنائية لأول مرة تصل لهذه الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تملك آبل خططٌ كبيرةٌ لسلسلة هواتف آيفون 17، فبالإضافة إلى آيفون 17 إير المعلن عنه، من المُتوقع أن تحصل طُرز برو أيضًا على ترقياتٍ جوهريةٍ، خاصةً فيما يتعلق بالكاميرات.

وإلى جانب كل ما سُرّب حتى الآن، يبدو أن آيفون 17 برو سيُقدّم مفاجأةً أخرى في الكاميرا، حيث تخطط آبل لاعتماد عدسة مقربة جديدة مزودة بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل في آيفون 17 برو.

وحاليًا، تم تجهيز هاتفي iPhone 16 Pro و16 Pro Max بعدسة مقربة مزودة بمستشعر بدقة 12 ميجابكسل يتيح تكبيرًا بصريًا يصل إلى 5x.

ولكن إذا صحت المعلومات، فسيحتوي طرازا Pro 17 على كاميرا مقربة جديدة مزودة بتقريب بصري 3.5x وسيسمح المستشعر ذو الدقة الأعلى لشركة آبل بتقديم تكبير أكبر من 5x باستخدام اقتصاص رقمي.

و على الرغم من أن iPhone 16 يحتوي على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، إلا أن آبل تقدم تقريب رقمي 2x (الذي تسميه الشركة تقريبًا مقربًا) يقص الصورة الكاملة إلى صورة بدقة 12 ميجابكسل، مما ينتج عنه صورة مكبرة جيدة.

لهذا السبب تقول آبل أن iPhone 16e يحتوي على كاميرتين في واحدة، على سبيل المثال.



و يشير التغيير في هاتف iPhone 17 Pro بأن عدسة 5x الحالية ستتطلب الابتعاد عن موضوع التصوير لالتقاط صور بورتريه، مع عدسة 3.5x، وبالتالي سيكون التقاط صور بورتريه أسهل - بينما سيظل بإمكان iPhone التقاط صور بتقريب رقمي يصل إلى 7x.

وفقًا لمصادر أخرى، ستحتوي جميع طرز iPhone 17 أيضًا على كاميرا سيلفي جديدة بدقة 24 ميجابكسل، بينما ستحتوي طرز Pro على فيديو بدقة 8K لأول مرة.

ومن المتوقع أن تعلن آبل عن iPhone 17 Pro في سبتمبر.