شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل يوم من حظره.. صراع تيك توك للبقاء بالولايات المتحدة على مدار 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازال تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، محور جدل في الولايات المتحدة منذ أربع سنوات وحتى الآن بسبب مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين.

مصير تيك توك قبل 24 ساعة من مصيره الغامض

وفي وقت سابق من هذا العام، تعرض التطبيق لانقطاع مؤقت في الولايات المتحدة، مما ترك ملايين المستخدمين في حالة من الترقب قبل أن يُعاد تشغيله بسرعة.

ماذا حدث لـ تيك توك

عاد تيك توك إلى متجري التطبيقات وجوجل بلاي في فبراير، ومع ذلك، لا يزال مستقبل تيك توك غامضًا، ويلوح في الأفق احتمال فرض حظر ثانٍ في 5 أبريل.

يتنافس عدد من المستثمرين على فرصة شراء التطبيق، وفي حال إتمام الصفقة، فقد ترتفع قيمة أعمال المنصة في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن 60 مليار دولار، وفقًا لتقديرات أنجيلو زينو، نائب الرئيس الأول في CFRA Research.

حظر تيك توك..لماذا حدث ومن وراء القرار؟

بدأت الدراما في أغسطس 2020، عندما وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا بحظر المعاملات مع الشركة الأم بايت دانس، و بعد شهر، سعت إدارة ترامب إلى إجبار شركة مقرها الولايات المتحدة على بيع عمليات تيك توك.

وكان من أبرز المنافسين مايكروسوفت وأوراكل وول مارت، إلا أن قاضيًا أمريكيًا أوقف مؤقتًا الأمر التنفيذي لترامب، مما سمح لتيك توك بمواصلة العمل ريثما تتكشف المعركة القانونية.



بدأت الأمور تتقدم بشكل أكبر العام الماضي عقب انتقال السلطة إلى إدارة بايدن، وأقرّ مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة بلغت 360 صوتًا مقابل 58، التشريع ضد تيك توك.

وفي 23 أبريل 2024، أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون. بعد ذلك بوقت قصير، وقّع الرئيس جو بايدن مشروع القانون الذي يُلزم ببيع تيك توك أو حظره.

رد تيك توك

ردًا على ذلك، رفعت تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، مُطعنةً في دستورية الحظر، ومُجادلةً بأن التطبيق ومستخدميه الأمريكيين يُنتهكون حقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور.

ونفت الشركة باستمرار أنها تُشكّل تهديدًا أمنيًا، مُؤكّدةً أن بياناتها المُخزّنة في الولايات المتحدة تتوافق مع جميع القوانين المحلية.

في 27 ديسمبر 2024، عارض ترامب الحظر المحتمل لتطبيق تيك توك في دعوى قضائية، مُصرّحًا بأنه قد يجد طريقةً لإبقاء التطبيق في الولايات المتحدة.

شكّل هذا الموقف تناقضًا صارخًا مع نهجه خلال رئاسته الأولى، ومثّل منعطفًا مفاجئًا في مسار تيك توك.

وفي يناير، أيّدت المحكمة العليا الأمريكية قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب (PAFACA)، المعروف باسم "حظر تيك توك".

وأصدر تيك توك إعلانًا رسميًا يفيد بأنه من المرجح أن يُغلق في 19 يناير.

غلق تيك توك وظررف عودته من جديد

على الرغم من أن تطبيق تيك توك قد توقف عن العمل في الولايات المتحدة عند دخول القانون حيز التنفيذ، إلا أن ذلك لم يدم طويلًا، فقد عاد التطبيق للعمل بعد أقل من ١٢ ساعة.

وذكرت المنصة: "بفضل جهود الرئيس ترامب، عاد تيك توك إلى الولايات المتحدة".

وقد وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا أجّل حظر تيك توك لمدة ٧٥ يومًا، يمنح هذا التمديد التطبيق وقتًا إضافيًا إما لبيع حصة في المنصة أو التوصل إلى اتفاق مع ترامب هدفه هو التوصل إلى اتفاقية ملكية مناصفة بين بايت دانس وشركة أمريكية.