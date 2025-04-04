شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة تكشف كيف تؤثر تطبيقات التتبع على عادات القيادة والان مع تفاصيل الخبر

قد تكون تطبيقات الهواتف الذكية التي تتعقب سلوكنا أثناء القيادة هي المفتاح لظروف طريق أكثر أمانًا، حيث نشرت مؤسسة AAA للسلامة المرورية الامريكية دراسة وجدت أن استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لمراقبة سلوك السائق، ثم تقديم ملخصات لهذا السلوك عبر رسالة نصية أو لوحة بيانات، يؤدي إلى قيادة أكثر أمانًا.

واستعار الباحثون تقنيات من برامج التأمين القائم على الاستخدام (UBI)، حيث تستخدم شركات التأمين تطبيقات الهواتف الذكية لقياس سلوكيات القيادة الخطرة، مثل الكبح المفاجئ والتسارع المفاجئ والسرعة الزائدة.

بدلاً من الاعتماد على البيانات الاكتوارية، مثل سجلات القيادة ونوع السيارة، تستخدم برامج التأمين القائم على الاستخدام بيانات آنية من متتبعات التطبيقات لتحديد أقساط التأمين ، عادةً ما تكون هذه برامج اختيارية، تُسوّق كوسيلة لخفض أقساط التأمين، ولكن إذا لم تكن قيادتك آمنة كما تعتقد، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة أقساطك الشهرية.

ويرفض معظم الناس من تتبع شركات التأمين لهم بشكل فوري، لكن مجموعة AAA أثبتت أن هذه الأساليب يمكن أن تؤدي إلى قيادة أكثر أمانًا ، حتى بعد إيقاف تشغيل تطبيقات التتبع ، وأُبلغ المشاركون أن بياناتهم قيد المراجعة كجزء من دراسة بحثية، ولا تستخدمها شركات التأمين لخفض أو رفع أسعارها.

يشعر معظم الأشخاص بالنفور من أن يتم تعقبهم في الوقت الفعلي من قبل شركة التأمين الخاصة بهم.

وقام فريق البحث بجمع 1400 مشارك وتقسيمهم إلى أربع مجموعات: مجموعة التحكم ، ومجموعة ردود الفعل القياسية، والتي أعطيت ردود فعل أسبوعية عبر النص على جميع السلوكيات التي تمت مراقبتها، ومجموعة هدف محددة، والتي أعطيت ردود فعل نصية أسبوعية على سلوك واحد ، ومجموعة هدف مختارة، اختارت سلوكها الخاص الذي ستتلقى ردود الفعل عليه.

ومن بين مجموعات الملاحظات الثلاث، أظهر 13% من المشاركين انخفاضًا في السرعة، وأظهر 21% انخفاضًا في الكبح المفاجئ، وشهد 25% تسارعًا أقل.

كما أبدى المشاركون آراءهم الخاصة حول التكتيكات المستخدمة لتغيير سلوكهم في القيادة: حيث قال 67.4% منهم إنهم سوف يقتنعون بإمكانية كسب أموال إضافية ، وأعجب 53.9% منهم بالملاحظات الأسبوعية عبر الرسائل النصية ، وفضل 45.8% منهم لوحة معلومات أسبوعية توفر معلومات مفصلة عن القيادة خلال الأسبوع.

راقب فريق البحث أيضًا استخدام المجموعات للهواتف الذكية أثناء القيادة، وفوجئوا ببقاء السلوكيات السيئة دون تغيير في معظمها ، وافترضوا أن تقديم درجات السلامة الأساسية في بداية الدراسة دفع السائقين إلى الاعتقاد بأنهم أكثر أمانًا مما هم عليه بالفعل، وبالتالي، أقل حاجة إلى تحسين.

وبعد الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا، خضع المشاركون للمراقبة لمدة ستة أسابيع إضافية دون أي ملاحظات لتحديد مدى استمرار تحسن قيادتهم ، وقد وجدت الدراسة أنهم عمومًا استمروا في القيادة بأمان أكبر.



