شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نظارات ذكية مزودة بشاشة وكاميرا بديلة للآيفون.. اعرف سعرها المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب توقعات من خبراء التكنولوجيا بأن مارك زوكربيرج يُجهّز سرًا نظارة ذكية مُدمجة الشاشة، فقد تشير التكهنات الأولى أن هذه النظارة المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي ستشمل كاميرا وميكروفونًا ومكبرات صوت، بالإضافة إلى شاشة صغيرة في العدسة اليمنى.



وبد قدمت ميتا المملوكة لزوكربيرج، عدة نظارات ذكية، حيث صُممت هذه النظارات عالية التقنية بالتعاون مع شركة النظارات العملاقة راي بان، وتتضمن طرزًا أحدث مساعد ميتا الذكي الذي يتم التحكم به صوتيًا.

كما أفادت التقارير أن ميتا تعمل حاليًا على أول نظارة لها مزودة بشاشة مدمجة،وذلك وفقًا لتقرير بلومبرج الذي يزعم أن هذه النظارات الجديدة "الفاخرة" ستتمكن من عرض الصور والتطبيقات، وسيتم التحكم بها عن طريق إيماءات اليد.

وترى ميتا أنها خطوة أقرب إلى نظارات تُقدم "بديلاً لهاتف آيفون من آبل، وتوقع التقرير أيضا أن هذه الأداة تحمل الاسم الرمزي هايبر نوفا المزودة بشاشة مدمجة سيتراوح سعرها بين 1000 و1400 دولار أمريكي.

من المتوقع إطلاق الجهاز في وقت لاحق من هذا العام، مع إصدار ثانٍ في عام 2027، وسيتمكن المستخدمون من فتح الشاشة لعرض قائمة بالتطبيقات، كما هو الحال مع نظارات الواقع الافتراضي Meta VR أو نظارات Apple Vision Pro.

ستتمكن بعد ذلك من مشاهدة الصور التي التقطتها، وعرض الخرائط، ورؤية إشعارات تطبيقات الدردشة مثل واتساب أو فيسبوك ماسنجر - وكلاهما مملوك لشركة ميتا.

وكما هو الحال مع نظارات ميتا الذكية الحالية، ستتمكن من التقاط الصور، والاستماع إلى الموسيقى، واستخدام صوتك لطرح أسئلة الذكاء الاصطناعي المُدمج.

كما يمكنك التحكم في النظارات باستخدام لوحة لمس على جانب النظارات، فضلاً عن استخدام "سوار عصبي" يسمح لك بإجراء إيماءات مثل الضغط والتمرير.

ويُشير التقرير إلى أنه من المقرر أيضًا ترقية الكاميرا، بكاميرا أقوى تُضاهي كاميرا iPhone 13.