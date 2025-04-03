شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يكشف عن "حلقة أينشتاين" مذهلة فى كوكبة هايدروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن صورة مذهلة لظاهرة كونية نادرة تُعرف باسم “حلقة أينشتاين”، حيث أظهرت الصور التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وهجًا دائريًا مضيئًا في أعماق الفضاء، ناتجًا عن تأثير الجاذبية الهائلة لمجرة أمامية تقوم بثني الضوء القادم من مجرة أخرى تقع خلفها.

كيف تتشكل "حلقة أينشتاين"؟

وفقًا لتقارير وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA)، فإن هذا التأثير يحدث عندما تقوم مجرة ضخمة بثني الضوء القادم من مجرة أخرى خلفها بفعل جاذبيتها القوية. تُظهر الصور أن المجرة الأمامية تنتمي إلى مجموعة مجرية تُعرف باسم SMACSJ0028.2-7537، حيث تقوم هذه المجرة الإهليلجية بجذب الضوء القادم من مجرة حلزونية بعيدة، مما يؤدي إلى انحناء الضوء وتشكيل حلقة متكاملة تقريبًا.

دليل جديد على نظرية أينشتاين

أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن هذه الظاهرة تعد مثالًا كلاسيكيًا على نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين، والتي تنص على أن الأجسام الضخمة في الفضاء يمكنها تشويه نسيج الزمكان، مما يجبر الضوء على التحرك حولها في مسارات منحنية. وعندما يصطف الراصد والمصدر الضوئي والجسم الضخم بشكل مثالي، يظهر الضوء في شكل حلقة كاملة تُعرف بـ “حلقة أينشتاين”.

أهمية ظاهرة العدسية الجاذبية في دراسة الكون

تمت مشاركة الصورة كجزء من مبادرة “صورة الشهر” التي أطلقتها وكالات الفضاء، حيث تم التقاطها باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) على تلسكوب جيمس ويب، إلى جانب بيانات من تلسكوب هابل الفضائي عبر الكاميرا ذات المجال الواسع 3 وكاميرا المسح المتقدمة.

وتُعد هذه الظاهرة ذات أهمية كبيرة لعلماء الفلك، حيث تساهم في دراسة المجرات البعيدة التي يصعب رصدها بسبب خفوتها الشديد، كما أشارت وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن تأثير التكبير الناتج عن العدسية الجاذبية يساعد في كشف البنية الداخلية وتكوين المجرات التي تشكلت بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم.

هذا الاكتشاف الجديد لا يعزز فقط فهمنا للكون، ولكنه أيضًا يؤكد صحة نظريات أينشتاين حول تأثير الجاذبية على الضوء والزمكان، مما يمهد الطريق لمزيد من الاكتشافات الفلكية المثيرة في المستقبل.