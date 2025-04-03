شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعيد تحذيره: البشرية قد تكون "محمل بيولوجى" للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

اقترح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن البشرية قد تكون مجرد "محمل بيولوجي" لتطوير الذكاء الاصطناعي الرقمي فائق الذكاء، وفي منشور على منصة إكس، عكس ماسك تصريحًا كان قد أدلى به في عام 2019 خلال محادثة مع جاك ما، الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا، في مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي.

وقال ماسك: "كما ذكرت منذ عدة سنوات، يبدو بشكل متزايد أن البشرية هي محمل بيولوجي للذكاء الاصطناعي الرقمي فائق الذكاء."

مراجعة لمحادثته مع "ما" في المؤتمر العالمي، حيث عبر ماسك عن مخاوفه من التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي وما قد يحمله من مخاطر.

في حدث 2019، كان لـ"ماسك" و "ما" آراء متباينة بشأن الذكاء الاصطناعي، في حين عبر ما عن تفاؤله قائلًا إن الذكاء الاصطناعي ليس شيئًا يجب على الأشخاص "الأذكياء في الشارع" مثلهم أن يقلقوا بشأنه، أبدى ماسك قلقه من سرعة تقدم التكنولوجيا، وكان ماسك قد رد قائلًا: "لا أعرف، هذا مثل كلمات الوداع الشهيرة"، مما يعكس قلقه بشأن المخاطر المحتملة للنمو غير المنضبط للذكاء الاصطناعي.

خلال نفس الحدث، شرح ماسك أن "المحمل البيولوجي" هو جزء صغير ولكنه أساسي من الكود الذي يتيح للكمبيوتر البدء، بدون هذا الجزء، لا يمكن للكمبيوتر أن يعمل.

قال ماسك: "منذ بعض الوقت بدا لي أنه يمكنك أن تفكر في الإنسانية كمحمل بيولوجي للذكاء الاصطناعي الرقمي فائق الذكاء، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ما هو المحمل البيولوجي، فهو قطعة صغيرة جدًا من الكود التي بدونها لا يمكن للكمبيوتر البدء، ولكنها نوعًا ما مثل الحد الأدنى من الكود الضروري لبدء الكمبيوتر، مثلما لا يمكنك تطوير الدوائر السيليكونية — كان لا بد من وجود البيولوجيا للوصول إلى هناك."

مخاوف الملياردير التقني ليست جديدة، ففي منشور له على إكس في عام 2014، أعرب عن قلق مشابه: "نأمل ألا نكون مجرد المحمل البيولوجي للذكاء الاصطناعي الرقمي فائق الذكاء، للأسف هذا أصبح أمرًا محتملًا بشكل متزايد."