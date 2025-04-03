شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 13% تراجع مبيعات تسلا مع تزايد انتقادات ماسك فى الربع الأول من عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

وسط تداعيات متزايدة لتورط إيلون ماسك في إدارة ترامب، انخفضت مبيعات تيسلا بنسبة مذهلة بلغت 13% في الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي.

أعلنت الشركة أنها أنتجت مجموعه 362,615 مركبة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، منها 345,454 مركبة من طرازي Model 3 وModel Y، و17,161 مركبة من فئات أخرى، بما في ذلك Model S وModel X وCybertruck.

كما أعلنت تسلا أنها سلمت مجموعه 336,681 ألف مركبة، منها 323,800 ألف مركبة من طرازي Model 3 وModel Y، و12,881 ألف مركبة من فئات أخرى، بانخفاض قدره 12.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. (بالنسبة لشركة تُعنى بالبيع المباشر للمستهلك مثل تسلا، تُعدّ عمليات التسليم مؤشرًا على المبيعات).



كان هذا أسوأ تقرير إنتاج وتسليم لشركة تسلا منذ ثلاث سنوات ، وتوقع المحللون أن تُعلن تسلا عن تسليم 377,592 ألف سيارة في الربع الأول، بانخفاض عن 386,810 سيارات في العام الماضي، وفقًا لإجماع 27 محللًا جمعتهم تسلا ، وبالمقارنة مع أداء تسلا في الربع الأول من عام 2023، والذي بلغ 422,875 ألف سيارة، انخفضت مبيعات الشركة بأكثر من 20%.

أسوأ تقرير إنتاج وتسليم لشركة تسلا في ثلاث سنوات

صرحت تيسلا أن عمليات التسليم تأثرت بتغيير إنتاج طراز موديل Y المُحدّث، الذي بدأ مؤخرًا في الوصول إلى العملاء ، لكن مشاكل تيسلا تتجاوز ذلك بكثير.

ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع من المؤشرات المقلقة لشركة صناعة السيارات الكهربائية ، وفقدان سهم تيسلا ما يقرب من 36% من قيمته منذ بداية العام، وهو ثالث أكبر انخفاض تشهده الشركة منذ طرح أسهمها في السوق المالية قبل 15 عامًا ، وأدى هذا الانخفاض إلى خسارة الشركة ما يقرب من 460 مليار دولار من قيمتها السوقية، وخسارة إيلون ماسك أكثر من 100 مليار دولار من صافي ثروته.

وكانت هناك مؤشرات أخرى مثيرة للقلق قبل صدور تقرير الربع الأول ، فقد انخفضت مبيعات تيسلا في أوروبا لشهري يناير وفبراير بنحو 43% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تسجيل السيارات من الاتحاد الأوروبي.

وفي الصين، انخفضت المبيعات لمعظم الربع حتى الأسبوع الأخير، عندما ارتفعت تسجيلات تأمين السيارات بشكل حاد ، (لا تُفصّل الشركة المبيعات إقليميًا، لذا تُراقب بيانات تسجيل السيارات من أوروبا والصين عن كثب).

بينما تواجه تيسلا عقبات جديدة، تُعلن شركات صناعة سيارات أخرى عن ازدهار مبيعات سياراتها الكهربائية. على سبيل المثال، أعلنت إحدى شركات السيارات الأخرى عن بيع ما يقرب من 32 ألف سيارة كهربائية في الربع الأول، أي ما يُعادل ضعف مبيعاتها السنوية تقريبًا.