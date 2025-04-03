شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تكشف رسميًا عن جهاز Switch 2 بشاشة 7.9 إنش وجوي- كون مغناطيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نينتندو رسميًا عن جهاز Nintendo Switch 2 خلال عرض Nintendo Direct، لتكشف النقاب عن الجيل الجديد من وحدة التحكم الهجينة، وكما تم تسريبه سابقًا، يأتي Switch 2 بحجم أكبر ومواصفات مطورة تشمل شاشة LCD بقياس 7.9 بوصة ودقة 1080p مع معدل تحديث يصل إلى 120Hz، إلى جانب دعم دقة 4K في وضع التوصيل Docked Mode. كما أكدت الشركة أن الجهاز يأتي مع جوي-كون مغناطيسي مع دعم لاستخدامه كفأرة تحكم على الأسطح.

سعر وتوافر Nintendo Switch 2

سيتم إطلاق نينتندو سويتش 2 رسميًا في 5 يونيو 2025 بسعر 449.99 دولارًا أمريكيًا، مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSD Express.

كما ستوفر نينتندو حزمة خاصة تضم الجهاز مع لعبة “Mario Kart World” بسعر 499.99 دولارًا أمريكيًا. ستبدأ طلبات الحجز المسبق للجهاز في أمريكا الشمالية في 9 أبريل 2025، إلا أن نينتندو لم تعلن عن إطلاق رسمي للجهاز في السوق الهندية، لكن يمكن للمستخدمين الحصول عليه عبر تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل أمازون بعد الإطلاق.

مواصفات ومميزات Nintendo Switch 2

يتميز نينتندو سويتش 2 بالعديد من التحسينات التقنية، حيث يأتي مع معالج قوي ووحدة معالجة رسومية محسّنة، ما يمنح أداءً أسرع وتجربة لعب أكثر سلاسة مقارنة بالجيل السابق. يدعم الجهاز HDR و 120 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى صوت ثلاثي الأبعاد في وضعي Handheld و Tabletop.

أبرز التحسينات والمزايا الجديدة:

• تصميم أنحف بنفس سماكة الجيل السابق (13.9 مم).

• متوافق مع جميع ألعاب Nintendo Switch السابقة (الرقمية والفيزيائية).

• تحسينات في سرعة التحميل وجودة الرسومات بفضل العتاد المحدث.

• جوي-كون مغناطيسي قابل للفصل، مع دعم لتحريكها على الأسطح كفأرة تحكم.

• إمكانية توصيل كاميرا إضافية عبر منفذ USB-C لإجراء محادثات الفيديو.

• إضافة زر “C” في الجوي-كون الأيمن، يتيح الوصول إلى ميزات التواصل الاجتماعي الجديدة.

نظام تواصل اجتماعي جديد: GameChat

أعلنت نينتندو عن نظام جديد للتواصل الاجتماعي داخل الألعاب، يُعرف باسم GameChat، والذي يتيح للاعبين الدردشة الصوتية والفيديو أثناء اللعب، على غرار Discord وأنظمة الدردشة المدمجة في أجهزة PlayStation وXbox. كما يمكن مشاركة شاشات اللعب مع ما يصل إلى أربعة لاعبين آخرين.

تصميم محسن ودعم لأحدث الألعاب

يأتي الجهاز مع مسند خلفي جديد قابل للتعديل ومنفذين USB Type-C (أحدهما في الأعلى والآخر في الأسفل). كما حافظت نينتندو على فتحة بطاقات الألعاب التقليدية من الجيل السابق.

إلى جانب الجهاز، أعلنت نينتندو عن مجموعة كبيرة من الألعاب الجديدة والقادمة من مطورين طرف أول وثالث، والتي ستكون متاحة عند الإطلاق.