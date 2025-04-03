شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل يومين من موعد حظر تيك توك.. ماذا سيحدث للتطبيق بعد ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب موعد تيك توك النهائي لبيع أو التنازل عن عملياتها في الولايات المتحدة من جديد، فمن المقرر أن ينتهي تمديد الـ 75 يومًا، الذي يؤخر تطبيق حظر تيك توك على الولايات المتحدة، يوم السبت 5 أبريل، ما لم تتوصل الشركة أخيرًا إلى اتفاق لإيجاد مالك جديد، فمن قد يشتريها، وماذا سيحدث في حال عدم التوصل إلى اتفاق؟ إليكم الوضع الراهن:

المشترون المحتملون

ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى أن "صفقة" وشيكة، ويمكن التوصل إليها قبل هذا الموعد النهائي، لا يزال شكل هذه الاتفاقية غير واضح تمامًا، وتقدم عدد من المشترين المهتمين، بمن فيهم يوتيوبر MrBeast، والمؤسس المشارك لريديت أليكسيس أوهانيان، وشركة Perplexity AI، كما أن شركة Oracle، التي كادت أن تشتري تيك توك في عام 2020 وكانت جزءًا أساسيًا من مفاوضات تيك توك السابقة لمعالجة مخاوف الأمن القومي، تتنافس أيضًا على هذا المنصب.

بناءً على العرض الفائز، قد يبدو تيك توك مختلفًا تمامًا، لن تسمح شركة بايت دانس، المالكة الصينية لتيك توك، لشركة أخرى بالسيطرة على خوارزمية التوصيات المرغوبة للتطبيق، هذا يعني أن المالك الجديد سيضطر إلى إعادة بناء الميزة الرئيسية لتيك توك.

فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة بيربلكسيتي إيه آي أنها ستتولى مهمة الهندسة العكسية لخلاصة "لك" في التطبيق، وجعلها مفتوحة المصدر، وتطبيق ميزة للتحقق من الحقائق على غرار ملاحظات المجتمع، وألمح أليكسيس أوهانيان، الشريك المؤسس لريديت، والذي انضم إلى مجموعة من المستثمرين تُعرف باسم "مشروع الحرية"، إلى رؤية لتيك توك ترتبط بطريقة ما بتقنية بلوكتشين.

الخيار الثاني

هناك أيضًا خيار آخر، قد يكون أقل إزعاجًا، مطروحًا، يدرس البيت الأبيض أيضًا صفقة تسمح لمستثمري تيك توك الأمريكيين الحاليين "بترحيل حصصهم إلى شركة تيك توك عالمية مستقلة جديدة"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، بموجب هذا الاتفاق، قد تشرف أوراكل أيضًا على بيانات تيك توك الأمريكية بينما تحتفظ بايت دانس بخوارزميتها، كما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في مارس.

ومن المرجح أن يكون هذا الانتقال أكثر سلاسة من البيع الكامل الذي يتطلب من المالك الجديد إعادة بناء جزء كبير من التطبيق، كما أن جوانبه مشابهة جدًا للشروط التي وافقت عليها تيك توك بالفعل بموجب اتفاقية سابقة مع أوراكل تُعرف باسم "مشروع تكساس"، ومع ذلك، قد لا يكون هذا النوع من الصفقات قانونيًا تمامًا، كما أشار بوليتيكو مؤخرًا، يدعو قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، وهو القانون الذي أقره الكونجرس ووقعه الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي، إلى سحب الاستثمارات من تيك توك وخوارزميته.

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون الصينيون على استعداد للموافقة على مثل هذا الاتفاق، على الرغم من أن ترامب قد ألمح إلى أنه قد يستخدم التهديد بالرسوم الجمركية كورقة تفاوضية، وصرح ترامب للصحفيين خلال عطلة نهاية الأسبوع: "نحن نتعامل مع الصين أيضًا بشأن هذا الأمر، فقد يكون لهم علاقة به. وسنرى كيف ستسير الأمور"، لا اتفاق

ماذا سيحدث إذا لم يُبرم "اتفاق" ترامب بحلول يوم السبت؟ يبدو أن الإجابة هي... لا شيء على الأرجح، صرّح ترامب بأنه من المرجح أن يمدد الموعد النهائي مرة أخرى إذا انتهى أجل التمديد الحالي، (مرة أخرى، ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان تمديد آخر قانونيًا، لكن شبكة CNN أفادت أن تمديدًا ثانيًا قد يكون معركة شاقة إذا طُعن فيه أمام المحكمة)، وفي غضون ذلك، من غير المرجح أن يتوقف تطبيق تيك توك عن العمل كما حدث (لفترة وجيزة) في يناير عندما دخل قانون الحظر حيز التنفيذ لأول مرة.