شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يبلغ سعرها 1000 دولار.. هذا ما ستراه عبر نظارات ميتا الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت بلومبرج أن ميتا تُعدّ نسخةً متطورةً من نظارات راي بان ميتا الذكية (Ray-Ban Meta)، المزودة بشاشة مدمجة، لإطلاقها مع نهاية العام.

وتُمكّن النظارات الجديدة، التي تحمل الاسم الرمزي "هايبر نوفا" Hypernova، من تشغيل التطبيقات وعرض الصور، ويتم التحكم فيها جميعًا باستخدام إيماءات اليد واللمس السعوي على جانبي الإطار، وأفادت بلومبرج أن الشاشة ستكون مرئيةً فقط على العدسة اليمنى في الربع السفلي الأيمن، وتكون رؤيتها أفضل عند النظر إلى الأسفل.

وعند تشغيل الجهاز تظهر الشاشة الرئيسية وتعرض الأيقونات أفقيًا، على غرار "ميتا كويست"، وستتميز هايبر نوفا أيضًا بكاميرا مُحسّنة مقارنةً بالطراز الحالي، وستواصل العمل على فكرة وجود روبوت دردشة ذكي على وجهك، وفقًا لبلومبرج.

وتقول بلومبرج، إن هايبر نوفا سيبلغ سعرها أكثر من 1000 دولار أمريكي، وقد يصل سعرها إلى 1300-1400 دولار أمريكي، وللمقارنة، تبدأ أسعار نظارات ميتا راي بان الذكية الحالية من 299 دولارًا أمريكيًا.

تحتفظ ميتا بتقنية الواقع المعزز المتقدمة لنظارات أوريون التي لا تزال قيد التطوير، في المقابل، ستستهدف هايبرنوفا النظارات الذكية متوسطة المستوى التي عُرضت بكثرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، مثل نظارات روكيد التي تعرض نصًا باللون الأخضر.

ومع ذلك، سيكون سعر هايبرنوفا أعلى من الخيارات الأخرى، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أنها ستأتي مع جهاز التحكم "العصبي" الخاص بسوار أوريون، والذي يحمل الاسم الرمزي سيريس، وتعمل ميتا أيضًا على إصدار جديد من هايبرنوفا، يحمل الاسم الرمزي هايبرنوفا 2، والذي سيحتوي على شاشتين، وفقًا لتقارير بلومبرج، ويبدو أن الشركة تخطط لإطلاق هايبرنوفا 2 في عام 2027.