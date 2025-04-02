شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأثير جيبلي: استخدام ChatGPT يحقق رقمًا قياسيًا بعد إطلاق الميزة واسعة الانتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الإقبال الشديد على إنشاء أعمال فنية بتقنية الذكاء الاصطناعي على غرار استوديو جيبلي باستخدام أداة توليد الصور ChatGPT إلى زيادة قياسية في عدد مستخدمي روبوت الدردشة OpenAI الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إجهاد خوادمه والحد مؤقتًا من استخدام الميزة.

شهد هذا الانتشار الواسع إغراق المستخدمين من جميع أنحاء العالم لوسائل التواصل الاجتماعي بصور مستوحاة من أسلوب الرسوم المتحركة الياباني الشهير، ستوديو جيبلي، الذي أسسه المخرج الشهير هاياو ميازاكي والمعروف بأفلام مثل "Spirited Away" و"My Neighbor Totoro".

وتجاوز متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًا حاجز 150 مليونًا لأول مرة هذا العام، وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق Similarweb، وصرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في منشور على X يوم الاثنين: "أضفنا مليون مستخدم في الساعة الماضية"، مُقارنًا ذلك بإضافة مليون مستخدم في خمسة أيام عقب الإطلاق المُبهر لتطبيق ChatGPT قبل أكثر من عامين.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين، وإيرادات الاشتراكات داخل التطبيق، وعدد تنزيلات التطبيق أعلى مستوياته على الإطلاق الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات SensorTower، بعد أن أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي تحديثات لنموذج GPT-4o الخاص بها، مما أتاح إمكانيات متقدمة لتوليد الصور.

وأضافت شركة تحليلات السوق أن عدد تنزيلات التطبيقات العالمية وعدد المستخدمين النشطين أسبوعيًا على تطبيق ChatGPT ارتفع بنسبة 11% و5% على التوالي مقارنةً بالأسبوع السابق، بينما ارتفعت إيرادات الشراء داخل التطبيق بنسبة 6%.

ومع ذلك، واجه روبوت الدردشة سلسلة من الأعطال وانقطاعات محدودة النطاق خلال الأسبوع الماضي، حيث يتعامل مع ارتفاع حاد في حركة المرور بسبب شعبية أداة توليد الصور الخاصة به، وقال المؤسس المشارك لشركة OpenAI يوم الثلاثاء: "نسيطر على الأمور، ولكن من المتوقع تأخر الإصدارات الجديدة من OpenAI، وتعطل بعض البرامج، وبطء الخدمة أحيانًا نظرًا لتحديات السعة".

عدم اليقين القانوني

أدى الاستخدام المكثف لأداة الذكاء الاصطناعي لتأثير جيبلي إلى تساؤلات حول انتهاكات حقوق النشر المحتملة، وقال إيفان براون، الشريك في شركة المحاماة نيل وماكدفيت: "يُعتبر المشهد القانوني للصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي التي تُحاكي أسلوب استوديو جيبلي المميز مجالًا غير مؤكد. فقانون حقوق النشر لم يحمِ عمومًا سوى تعبيرات مُحددة بدلًا من الأنماط الفنية نفسها".

ولم تستجب OpenAI فورًا لطلب التعليق على البيانات المُستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والجوانب القانونية المُحيطة بأحدث ميزاتها، وعادت تعليقات ميازاكي، المؤسس المشارك لشركة Studio Ghibli، من عام 2016 حول الصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي للظهور بعد انتشار هذا التوجه الأسبوع الماضي.

قال ميازاكي بعد أن عُرضت عليه نسخة أولية من فيلم مُولّد بالذكاء الاصطناعي: "أشعر باشمئزاز شديد، لا أرغب بتاتًا في دمج هذه التقنية في عملي".