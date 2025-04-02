شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء حساب على فيسبوك.. دليل شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعتبر فيسبوك من أبرز منصات التواصل الاجتماعي عالميًا، حيث يتيح للمستخدمين التواصل، مشاركة المحتوى، والانضمام إلى مجتمعات متنوعة، إذا كنت ترغب في الانضمام إلى هذه المنصة، إليك دليلًا تفصيليًا حول كيفية إنشاء حساب فيسبوك.

الخطوة 1: الوصول إلى موقع فيسبوك



• افتح متصفح الإنترنت على جهازك وانتقل إلى الموقع الرسمي لفيسبوك عبر الرابط: www.facebook.com.

الخطوة 2: تعبئة نموذج التسجيل

في الصفحة الرئيسية، ستجد نموذج التسجيل الذي يتطلب إدخال المعلومات التالية:

• الاسم الكامل: أدخل اسمك الأول واسم العائلة.

• رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني: أدخل رقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك الإلكتروني.

• كلمة المرور: اختر كلمة مرور قوية وآمنة لحسابك.

• تاريخ الميلاد: حدد يوم، شهر، وسنة ميلادك.

• الجنس: اختر الجنس المناسب.

بعد إدخال هذه المعلومات، انقر على زر “إنشاء حساب” (Sign Up).

الخطوة 3: تأكيد الحساب

سيُرسل فيسبوك رمز تأكيد إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي أدخلته. أدخل هذا الرمز في الحقل المخصص لإكمال عملية التسجيل.

الخطوة 4: إعداد الملف الشخصي

بعد تأكيد حسابك، يمكنك:

• إضافة صورة شخصية: قم بتحميل صورة تعكس هويتك.

• إضافة معلومات إضافية: مثل مكان الإقامة، التعليم، والعمل.

ملاحظات هامة:

• استخدام معلومات حقيقية: يُنصح باستخدام اسمك الحقيقي ومعلومات دقيقة لتسهيل تواصلك مع الآخرين.

• إعدادات الخصوصية: تحقق من إعدادات الخصوصية لضمان مشاركة معلوماتك بالطريقة التي تفضلها.

باتباع هذه الخطوات، ستكون قد أنشأت حسابًا على فيسبوك، مما يتيح لك التواصل مع الأصدقاء والعائلة، ومشاركة المحتوى، والانضمام إلى مجتمعات مختلفة.