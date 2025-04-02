شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bejeweled Blitz: لعبة الألغاز الكلاسيكية التي مهدت طريق Candy Crush والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنتِ من محبي ألعاب الألغاز والمطابقة، فلا بد أنك سمعتِ عن Bejeweled Blitz، اللعبة التي كانت حجر الأساس لسلسلة من الألعاب المشابهة، مثل Candy Crush.

تم تطويرها من قبل شركة PopCap Games وأصبحت واحدة من أكثر الألعاب شهرة منذ إطلاقها. تعتمد اللعبة على مفهوم بسيط لكنه إدماني، حيث يجب على اللاعبين مطابقة ثلاثة أحجار كريمة أو أكثر من نفس اللون لتحقيق أعلى النقاط خلال دقيقة واحدة فقط.

كيف تُلعب Bejeweled Blitz؟

تعتمد اللعبة على نظام Match-3، حيث يقوم اللاعب بتبديل الأحجار الكريمة لترتيب ثلاثة منها أو أكثر من نفس اللون. عند المطابقة، تختفي الأحجار وتحل محلها أخرى، مما يخلق تفاعلات متسلسلة يمكن أن تؤدي إلى مجموعات ضخمة من النقاط.

كل جولة تدوم 60 ثانية فقط، مما يجعلها لعبة سريعة الإيقاع ومثالية لمن يحبون التحديات القصيرة والممتعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين كسب مكافآت وتعزيزات (Boosts) لمساعدتهم على تحقيق نتائج أفضل.

تأثير Bejeweled Blitz على عالم الألعاب

كانت Bejeweled Blitz واحدة من أوائل الألعاب التي جعلت نظام Match-3 شائعًا، مما مهد الطريق لألعاب أخرى مثل Candy Crush وFarm Heroes Saga، كما ساهمت في انتشار فكرة الألعاب القصيرة والسريعة التي يمكن لعبها في أي وقت، وهو ما أصبح نموذجًا شائعًا في عالم ألعاب الهاتف المحمول.

هل تستحق التجربة؟

إذا كنتِ تحبين ألعاب الألغاز السريعة التي تتطلب التركيز وردود الفعل السريعة، فـ Bejeweled Blitz خيار مثالي لكِ، إنها لعبة ممتعة، مناسبة للجميع، وتوفر تحديات مستمرة مع إمكانية التنافس مع الأصدقاء، وعلى الرغم من بعض العيوب مثل نظام الدفع داخل اللعبة، إلا أنها لا تزال واحدة من أفضل الألعاب في فئتها.

تظل Bejeweled Blitz لعبة أيقونية في عالم الألغاز والمطابقة، حيث جمعت بين التصميم الجذاب، والإيقاع السريع، والتحديات الممتعة، ورغم ظهور العديد من الألعاب المشابهة، لا تزال تحتفظ بمكانتها كواحدة من أمتع ألعاب الألغاز حتى اليوم.