شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 تطبيقات مجانية لإنشاء صور بأسلوب Ghibli باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت صور Studio Ghibli بشكل واسع على الإنترنت، ما تسبب في ضغط هائل على أنظمة OpenAI، وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، أن وحدات معالجة الرسومات GPUs لديهم تواجه حملاً زائداً بسبب ملايين الرسومات التي تم إنشاؤها خلال 48 ساعة فقط.

وبسبب هذا الإقبال الكبير، اضطرت OpenAI إلى قصر ميزة توليد صور جيبلي على مستخدمي النسخة المدفوعة من ChatGPT 4o، حيث أوضح ألتمان أن المستخدمين المجانيين لن يتمكنوا من الوصول إلى هذه الميزة قريبًا، ومع ذلك إذا كنت لا تملك اشتراكًا مدفوعًا أو لا تعرف شخصًا مشتركًا في الخدمة، فهناك العديد من التطبيقات المجانية التي توفر لك نتائج مشابهة.

4 تطبيقات مجانية لإنشاء صور بأسلوب Ghibli باستخدام الذكاء الاصطناعي

Google Gemini

أطلقت جوجل تطبيق Gemini على الهواتف الذكية والويب مجانًا، ويتيح للمستخدمين إنشاء الصور والرد على الاستفسارات عبر نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص به، وذلك عبر إدخال وصفًا نصيًا مناسبًا، وستحصل على صور بأسلوب Studio Ghibli خلال ثوانٍ، التطبيق مجاني مع بعض الحدود، ويمكنك استخدامه بمجرد تسجيل الدخول بحساب جوجل.

Grok AI

طورته شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك، وكان متاحًا في البداية كميزة مدفوعة، لكنه أصبح متاحًا للجميع عبر الويب والتطبيقات المحمولة، يمكن للمستخدمين توليد صور بأسلوب Ghibli باستخدام نموذج Grok 3، لكن الحسابات المجانية تخضع لحدود على عدد الصور التي يمكن إنشاؤها في الساعة.

Leonardo.AI

هو مولد صور بالذكاء الاصطناعي تابع لطرف ثالث، ويوفر نسخة مجانية مع بعض القيود، بعد إنشاء حساب، يمكنك إدخال وصف تفصيلي للمشهد، وسينشئ لك التطبيق صورة بأسلوب Ghibli خلال لحظات.

Playground AI

تطبيق آخر تابع لطرف ثالث، يوفر صورًا قريبة جدًا من أسلوب Ghibli باستخدام وصف نصي بسيط.

لكن على عكس ChatGPT 4o ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، لم يستجب Copilot من مايكروسوفت للأوامر المتعلقة بأسلوب جيبلي، بل عرض تحذيرًا حول انتهاك سياسة الاستخدام، أما Perplexity AI، فقد أحال المستخدمين إلى تطبيقات ذكاء اصطناعي أخرى لإنشاء الصور بدلاً من تقديمها بنفسه.

يظل أسلوب جيبلي جزءًا من عالم حقوق الملكية الفكرية، ويبدو أن OpenAI قامت بتدريب نموذجها لإنشاء هذه الرسومات خلال ثوانٍ معدودة، لكن تشغيله يتطلب موارد ضخمة، لهذا السبب فإن الاشتراك المدفوع في ChatGPT 4o أصبح الخيار الأكثر موثوقية لإنشاء هذه الصور.