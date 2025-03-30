شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل أنت مدمن للهاتف؟.. قلل وقتك اليومى على الشاشة باتباع هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

يستهلك المستخدمون الكثير من الوقت يوميًا على هواتفهم، في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أو ممارسة الألعاب، أو مشاهدة الفيديوهات، وهذا ليس مفاجئًا، فالهواتف الذكية هي المصدر الرئيسي للترفيه في هذا السوق الذي يراعي الميزانية.

مع ذلك، على الرغم من أن الهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، إلا أن الإفراط في استخدام الشاشة قد يؤثر سلبًا على صحتك البدنية والنفسية، كذلك مراقبة وإدارة وقت الشاشة يساعدان في الحفاظ على توازن صحي بين الأنشطة على الإنترنت وخارجها، إليك كيفية التحقق من وقتك اليومي على الشاشة، وتتبع استخدام التطبيقات، واتخاذ خطوات لتقليل وقت الشاشة بفعالية.

كيف يؤثر الإفراط في استخدام الشاشات عليك؟

يمكن أن يكون للإفراط في استخدام الشاشات عواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، فالتعرض المطول للشاشات يسبب إجهاد العين، والصداع، واضطراب النوم بسبب انبعاثات الضوء الأزرق، بالإضافة إلى ذلك فإن قضاء وقت طويل على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الألعاب يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التركيز، والقلق، وحتى الاكتئاب.

وقد أظهرت الدراسات أن الإفراط في استخدام الشاشات يمكن أن يقلل من الإنتاجية، ويؤثر سلبًا على العلاقات في الحياة الواقعية، ويساهم في نمط حياة خامل، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والمشاكل الصحية المُرتبطة بها، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤثر الإفراط في استخدام الشاشات أيضًا على الوظائف الإدراكية، مما يصعب التركيز وحفظ المعلومات، وبتقليل وقت استخدام الشاشات، يمكنك تحسين صحتك العامة والحفاظ على نمط حياة أكثر صحة.

كيفية التحقق من وقت الشاشة اليومي؟

ولأجهزة أندرويد "الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية)":

افتح الإعدادات على هاتفك.

مرر للأسفل واضغط على "الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية"، ستظهر لك لوحة معلومات تعرض وقت الشاشة اليومي، واستخدام التطبيقات، وعدد مرات إلغاء قفل هاتفك.

اضغط على "لوحة المعلومات" لعرض تفاصيل دقيقة عن الوقت المستغرق في كل تطبيق.

ولأجهزة آيفون (ميزة وقت الشاشة):

انتقل إلى الإعدادات على جهاز آيفون.

اضغط على "وقت الشاشة".

حدد "عرض جميع الأنشطة" لعرض وقت الشاشة اليومي والأسبوعي.

توفر لوحة المعلومات معلومات حول الوقت المستغرق في استخدام التطبيقات، والإشعارات المستلمة، وعمليات الرد على الهاتف.

كيفية التحقق من الوقت المستغرق في تطبيقات محددة

على أجهزة أندرويد، في لوحة معلومات الرفاهية الرقمية، مرر للأسفل لعرض قائمة بالتطبيقات وأوقات استخدامها.

على أجهزة آيفون، ضمن "وقت الشاشة"، حدد "عرض جميع الأنشطة"، ثم مرر لعرض إحصائيات الاستخدام لكل تطبيق.



