شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقدم شركات الألعاب المستقلة فى العالم تسرح نصف موظفيها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة سيان وورلدز، مطورة لعبتي ميست وريفن الكلاسيكيتين الشهيرتين، عن قرارها بتسريح 12 موظفًا، أي ما يعادل "نصف فريق العمل تقريبًا"، وسيسري قرار التسريح بنهاية هذا الشهر.

وأعلنت الشركة عن ذلك عبر بلو سكاى وجاء في المنشور: "أجبرتنا ظروف الصناعة على مواجهة موقف حرج، حيث نضطر إلى الموازنة بين مستقبل استوديوهاتنا وواقع تطوير الألعاب شهريًا في عام 2025" للأسف، هذه ليست رسالة نادرة.

فقد هزت عمليات التسريح قطاع الألعاب طوال عام 2025، وتأثرت العديد من الاستوديوهات بالفعل في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

فى يناير، أغلقت ثلاثة استوديوهات (منها Counterplay Games، مطوّرة لعبة Godfall ).

وشهد فبراير إغلاق ثلاثة استوديوهات أخرى تابعة لشركة Warner Bros، بالإضافة إلى إلغاء لعبة Wonder Woman التي طال انتظارها .

وادعى الاستوديو أن العديد من إصداراته الأخيرة لم تكن على المستوى المطلوب من حيث الجودة، وأن عمليات الإغلاق ستسمح لشركة Warner Bros بمضاعفة استثماراتها في امتيازاتها وحقوق ملكيتها الفكرية الحالية.

ومع ذلك، انتشر خبر يفيد بإلغاء التوسعة المخطط لها لسلسلة Hogwarts Legacy وسط الاضطرابات.

وشهدت صناعة الألعاب تسريح ما يُقدر بـ 33,000 موظف حتى الآن، وقد أدى هذا الفقدان الواسع للوظائف إلى تشكيل نقابة عمال ألعاب الفيديو المتحدة (UVW-CWA) بهدف النضال من أجل تعزيز الأمن الوظيفي.

لم يكن خبر تسريح الموظفين مفاجئًا لموظفي سيان وورلدز ووفقًا للاستوديو، فقد كان شفافًا للغاية بشأن وضعه، لذا كان الفريق يعلم أن هذا القرار وارد، ومع ذلك، يقول الاستوديو: "كان ولا يزال أمرًا محزنًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا".