شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخبار سيئة لعشاق أسلوب جيبلى.. OpenAI تعيد النظر فى إتاحة توليد الصور مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

أثارت ميزة توليد الصور التي أضافتها أوبن إيه آى OpenAI مؤخرًا في ChatGPT 4o تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب تسبب في ضغط هائل على موارد الشركة الحاسوبية، وقد أطلقت هذه الميزة موجة جديدة من الإبداع بين مستخدمي الإنترنت، الذين سارعوا إلى مشاركة الصور التي أنشأوها عبر المنصات الرقمية، مما ساهم في انتشارها بشكل واسع.

في 27 مارس 2025، تناول سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، هذه القضية عبر منشور على منصة إكس "تويتر سابقا"، قائلًا: "من الممتع جدًا رؤية الناس يستمتعون بميزة توليد الصور في ChatGPT، لكن وحدات المعالجة الرسومية لدينا تواجه ضغطًا هائلًا، سنقوم مؤقتًا بوضع بعض القيود أثناء العمل على تحسين الكفاءة، كذلك نأمل ألا يستغرق ذلك وقتًا طويلًا! قريبًا، سيقتصر عدد الصور المولدة يوميًا لمستخدمي النسخة المجانية من ChatGPT على ثلاث مرات فقط."

يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية لأوبن إيه آي نتيجة الطلب الكبير على توليد الصور.

شعبية أسلوب استوديو جيبلي

أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع في الاستخدام هو انتشار الصور المولدة بأسلوب استوديو جيبلي المميز، فقد لجأ المستخدمون إلى تحويل صورهم الشخصية والمشاهد الشهيرة إلى أعمال فنية مستوحاة من هذا الأسلوب، مما أدى إلى انتشار هذه الصور بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى سام ألتمان نفسه شارك صورة بأسلوب جيبلي على حسابه في إكس، ما زاد من شعبية هذا التوجه.

واستجابةً للطلب الكبير، بدأت شركة OpenAI في تطبيق قيود مؤقتة لضمان استقرار النظام، حيث سيتم تحديد عدد مرات توليد الصور يوميًا لمستخدمي النسخة المجانية بثلاث مرات فقط، وأكد ألتمان أن هذه التدابير مؤقتة، وأن الشركة تعمل على تحسين كفاءة النظام لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل أفضل.

ولاقى إدخال ميزة توليد الصور في ChatGPT ترحيبًا واسعًا من المستخدمين الذين استغلوا التقنية في إنتاج أعمال إبداعية جديدة، لكن في المقابل أثارت الميزة نقاشات حول الجوانب الأخلاقية للفن الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، لا سيما فيما يتعلق بحقوق النشر، إذ أن قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء صور بأسلوب استوديوهات وفنانين مشهورين طرحت تساؤلات حول استخدام الأعمال المحمية بحقوق الملكية الفكرية دون إذن مسبق.

ولا تزال أوبن إيه آي تعمل على تحسين نماذجها لضمان تحقيق توازن بين توفير تجربة إبداعية للمستخدمين والحفاظ على استدامة التقنية مع مراعاة الجوانب القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفن.