شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة رواد الفضاء FRAM2 فوق قطبى الأرض.. الأولى لزراعة الفطر فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

سيحاول رواد الفضاء زراعة الفطر في الفضاء لأول مرة خلال مهمة سبيس إكس القادمة " FRAM2"، وستنطلق المهمة على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 غدا الاثنين، وهي أول مهمة فضائية بشرية تحلق فوق المناطق القطبية للأرض.

وفقا لما ذكره موقع "space"، ستحمل طاقمًا مكونًا من أربعة أفراد إلى مدار بزاوية 90 درجة، ما سينقلهم فوق القطبين الشمالي والجنوبي.

سيحاول طاقم "FRAM2" زراعة فطر المحار في ظل انعدام الجاذبية، كجزء من تجربة تُسمى "مهمة موش فيروم"، التي تقودها شركة "فوديك جلوبال" الأسترالية.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، يُمكن أن يُوفر الفطر مصدرًا غذائيًا مغذيًا ولذيذًا ومستدامًا للمهام طويلة الأمد إلى القمر والمريخ وما وراءهما.

وقالت فلافيا فاييت مور، الرئيسة التنفيذية لشركة "فوديك جلوبال"، والتي تقود التجربة، في البيان: "الفطر هو المحصول الفضائي المثالي".

وأضافت فايت مور، وهي أيضًا خبيرة تغذية فضائية: "ينمو فطر المحار بسرعة في مساحات صغيرة، ويتضاعف حجمه يوميًا، وهو غني بالعناصر الغذائية".

وأوضحت: "يتميز هذا الفطر بقدرته الفريدة على إنتاج 100% من الجرعة اليومية لرواد الفضاء من فيتامين د عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، مما قد يحل محل أحد المكملات الغذائية الرئيسية التي تُقدم لهم حاليًا في محطة الفضاء الدولية".

يقود مهمة "FRAM2" رائد الأعمال المالطي تشون وانج، ويضم الطاقم أيضًا قائد المركبة النرويجي جانيك ميكلسن، والأسترالي إريك فيليبس، المسؤول الطبي وأخصائي المهمة، والطيار الألماني رابيا روج، وستكون هذه أول رحلة فضائية لجميع أفراد الطاقم الأربعة.

وخلال مهمة سبيس إكس المخطط لها، والتي تتراوح مدتها بين ثلاثة وخمسة أيام، سيجري الطاقم سلسلة من التجارب البحثية التي تركز على صحة رواد الفضاء، والتي تُعد التغذية السليمة أمرًا بالغ الأهمية لها، وستُجرى تجربة الفطر في اليوم الأخير من المهمة.

كما أنه في الفضاء، غالبًا ما يكون طعم الطعام باهتًا بسبب تغير إدراك التذوق والحاجة إلى نظام غذائي منخفض الصوديوم للمساعدة في مواجهة الآثار السلبية للجاذبية الصغرى على صحة العظام، وفقًا لفلافيا في البيان.

ويتميز الفطر بنكهة الأومامي الغنية، وهو من النكهات القليلة التي تبقى قوية في الفضاء، كما يتميز فطر المحار بمرونة عالية وقابلية للتوسع، وقادر على النمو باستخدام 100% من نفايات النباتات غير الصالحة للأكل.

كجزء من تجربة المشروم MUSHVROOM، سيعمل الطاقم على إعداد ركيزة فطر المحار ودراسة عملية إثماره، وهي عملية ضرورية لإنتاج الفطر.



