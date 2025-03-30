شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معايدات العيد من التليفون الأرضي "أبو قرص" لـ رسائل الذكاء الاصطناعى والفويس نوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدثت الثورة التكنولوجية طفرة في العالم أجمع وغيرت شكل المجتمعات والحياة التقليدية إلى حياة أكثر حداثة على كافة أشكالها سواء من الجانب العملي والنفسي والاجتماعي، وعندما جاء الذكاء الاصطناعي أيضا غير مفاهيم عديدة وأضاف طرق مختلفة جعلت وتيرة الحياة أكثر سرعة .

ولم تنجو معايدات العيد، من التطور التكنولوجي السريع، الذى غير كثيراً في شكل معايدات العيد عبر العقود وذلك على النحو التالي:

1. عصر الهاتف الأرضي (قبل التسعينيات وأوائل الألفية)

كان الهاتف الأرضي الذي يملك قرص مميزاً وتطور ليملك شكل أكثر حداثة هو الوسيلة الوحيدة لتبادل التهاني ومعايدات العيد والمناسبات السعيدة، فقد كانت المعايدات تتم عبر المكالمات الهاتفية الأرضية.

وفي بعض الأحيان، كان يتم إرسال بطاقات تهنئة ورقية بالبريد التقليدي.

2. عصر الرسائل النصية والهاتف المحمول (أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة)

مع ظهور الهاتف المحمول في بداية الالفينات، فقد كانت الرسائل النصية SMS الطريقة الوحيدة للمعايدة

وقد كانت هناك رسائل معايدة موحدة يتم إرسالها إلى قوائم الأصدقاء دفعة واحدة، وبدأت تنتشر بطاقات التهنئة الرقمية عبر البريد الإلكتروني.

3. عصر وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية (2010-2020)

أصبحت التهاني أكثر تنوعًا وانتشارًا عبر منصات مثل فيسبوك، واتساب، وإنستجرا، فقد تطورت المعايدات من النصوص إلى الصور المتحركة (GIFs) والفيديوهات المصممة خصيصًا لكل مناسبة.

كما انتشرت ميزة الرسائل الصوتية والفيديوهات المسجلة شخصيًا لتهنئة الأحباب.

4. عصر الذكاء الاصطناعي (2020 - الآن)

أصبح بالإمكان استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء معايدات مخصصة بناءً على اهتمامات الشخص المتلقي، خاصة مع انتشار الصور والفيديوهات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، مثل صور العيد المعدلة تلقائيًا أو مقاطع فيديو تهنئة مخصصة.

وتلعب روبوتات الدردشة مثل ChatGPT دورا في صياغة رسائل معايدة فريدة وشخصية، مع إمكانية توليد أصوات مقلدة للأحباء لإرسال تهاني تبدو وكأنها بصوتهم الحقيقي، واستخدام الواقع المعزز والافتراضي لإنشاء تجارب تهنئة تفاعلية.



