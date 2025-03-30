شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتمكن من حذف رسائل البريد الإلكتروني على Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بعض المستخدمين أزمة مع كثرة الرسائل الترويجية التي تتراكم عبر رسائل البريد الإلكتروني في صناديق البريد، وبالنسبة لمستخدمي Gmail، قد يؤدي هذا إلى استهلاك مساحة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت التي توفرها جوجل، والمشتركة عبر Gmail وGoogle Drive وGoogle Photos.

وتقدم جوجل خططًا لشراء مساحة تخزين إضافية، إلا أنها قد لا تكفي، وقد تمتلئ برسائل جديدة. لذا، لحل هذه المشكلة، عليك تنظيف صندوق بريدك.

إليك بعض النصائح لمساعدتك في تنظيف مساحة تخزين Gmail عن طريق حذف رسائل البريد الإلكتروني دفعةً واحدة:

لحذف جميع رسائل البريد الإلكتروني التسويقية من Gmail، اتبع الخطوات التالية:

1.افتح Gmail في متصفح الإنترنت وانقر على "البريد الوارد".

2.في شريط البحث، اكتب "إلغاء الاشتراك" واضغط على Enter.

3.سيظهر لك هذا جميع رسائل البريد الإلكتروني التسويقية التي تحتوي على خيار إلغاء الاشتراك.

4.لحذف جميع هذه الرسائل معًا، اضغط على مربع الاختيار الصغير في الزاوية العلوية اليسرى، أعلى قائمة الرسائل مباشرةً وعلى يسار زر التحديث و سيؤدي هذا إلى تحديد جميع رسائل البريد الإلكتروني الظاهرة في الصفحة الأولى.

5.يمكنك أيضًا الضغط على "تحديد الكل"، وسيظهر إشعار أزرق يفيد "تحديد جميع المحادثات التي تُطابق هذا البحث".

6.بعد تحديد جميع رسائل البريد الإلكتروني، اضغط على أيقونة سلة المهملات في أعلى الشاشة، سيؤدي هذا إلى نقل جميع رسائل البريد الإلكتروني المحددة إلى مجلد "سلة المهملات".

7.إذا كنت ترغب في حذف رسائل البريد الإلكتروني من علامات تبويب أخرى مثل "العروض الترويجية" أو "التواصل الاجتماعي"، فانتقل إلى علامات التبويب هذه وكرر العملية.