شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يحقق إيلون ماسك حلم ترامب ويرفع علم أمريكا على المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في يناير الماضي وخلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذى تعهد لشعبه حينها مواصلة العمل والجهود المبذولة للوصول إلى المريخ، فقد أعلن حينها قائلًا سأرفع علم أمريكا على المريخ، ورصدت الكاميرا رد فعل إيلون ماسك، الجالس بجانب بارون ترامب حينها، فقد ظهر وهو يصفق ويبتسم ويرفع إبهامه في إشارة إلى تأييده كلام ترامب.

وقد ركز إيلون ماسك بالفعل جهوده للوصول إلى المريخ، فقد أعلن في نهايه العام الماضي بأن شركته المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء "SpaceX"، تخطط لإطلاق خمس رحلات فضائية غير مأهولة إلى المريخ خلال العامين المقبلين.

وحدد ماسك جدولًا زمنيًا طموحًا لمركبة Starship، متوقعًا أول هبوط غير مأهول على المريخ في غضون خمس سنوات وأول مهمة مأهولة تليها بعد سبع سنوات فقط من الآن.

وفي يونيو، حققت مركبة Starship إنجازًا رئيسيًا، حيث نجت من هبوط فرط صوتي وهبطت بأمان في المحيط الهندي، مما يمثل تتويجًا لرحلة تجريبية ناجحة حول العالم في محاولتها الرابعة.

وخلال الشهر الجاري، أعلن ماسك، إن المركبة ستارشيب ستنطلق إلى المريخ نهاية العام المقبل، حاملة روبوت تسلا البشري "أوبتيموس"، مشيراً إلى أنه إذا سارت عمليات الهبوط الأولية للمركبة على ما يرام، فقد تبدأ عمليات هبوط البشر في وقت قريب خلال عام 2029 أو 2031.