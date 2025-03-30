شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تطورت ميزة الريلز على إنستجرام من فيديوهات للتسلية لمصدر ربح كبير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ميزة الريلز (Reels) على إنستجرام، من أهم المزايا التي تميز التطبيق الأشهر لاسيما بين المراهقين وGz، فقد تطورت هذه الميزة بشكل كبير منذ إطلاقها في عام 2020 لمنافسة تيك توك.

نستعرض خلال السطور التالية أبرز مراحل تطورها:

1. الإطلاق (2020)

بدأت كميزة لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة (15 ثانية) مع مؤثرات بصرية وصوتية.

2. زيادة المدة وإضافة أدوات التحرير (2021-2022)

زادت مدة الريلز تدريجياً إلى 30 ثم 60 ثانية، ثم وصلت إلى 90 ثانية.

تمت إضافة أدوات تحرير متقدمة، مثل المحاذاة، والتعديل المتعدد، ومزامنة الصوت التلقائية، مع تحسين واجهة المستخدم لتشجيع المشاهدات والتفاعل.

3. تحقيق الدخل ودعم المبدعين (2022-2023)

إدخال ميزة تحقيق الدخل من الريلز عبر الإعلانات والمكافآت المالية للمبدعين.

وقد تم إضافة ميزة "ريلز ريمكس" لتشجيع التفاعل بين المستخدمين، مع تحسين الذكاء الاصطناعي لاقتراح الريلز الأكثر جاذبية على صفحة "Explore".

4. تطوير الذكاء الاصطناعي وتحليل الأداء (2023-2024)

استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة انتشار الريلز بناءً على تفضيلات المستخدمين، مع توفير أدوات تحليل تفصيلية لصناع المحتوى حول أداء الريلز ومدى وصولها للجمهور.

بجانب ذلك تم دعم الريلز بتنسيقات جديدة، مثل تحميل صور متعددة وتحويلها إلى فيديو تلقائيًا.

5. التكامل مع ميتا وتوسيع الميزات (2024 - حتى الآن)

دعم نشر الريلز عبر فيسبوك وإنستجرام معًا لزيادة الوصول، مع تحسين إمكانيات التعديل، مثل إضافة تأثيرات بالذكاء الاصطناعي والموسيقى التفاعلية.

كما تم تطوير ميزة البحث عن الريلز عبر الكلمات المفتاحية.

وفي تحديث اخير لها طرح إنستجرام خاصية تسريع الريلز، بعدما أضاف تطبيق الصور والفيديوهات الشهير ميزة جديدة تمكنك من تسريع مقاطع فيديو بالضغط مطولاً على يمين أو يسار الشاشة على غرار تيك توك.