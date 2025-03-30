شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم تحديثات فيسبوك لجذب GZ.. أرباح على الاستوريز وعلامة تبويب جديدة للأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موقع فيسبوك، تحديثات عديدة مر بها خلال الأشهر الماضية، تهدف إلى جذب انتباه جيل Gz بعد استحواذ التطبيقات الاجتماعية الأخرى على انتباهم ليعود فيسبوك بخطة جديدة تخطط لجذب المستخدمين إليه مجددا.

أطلق فيسبوك عدد من التغيرات والمزايا الهامة خلال الفترة الماضية والتي نستعرضها خلال السطور التالية :

1. سياسة جديدة لمقاطع اللايف

في التاسع عشر من فبراير الماضي،أعلنت شركة فيسبوك أن مقاطع الفيديوهات المباشرة "اللايف" لن يتم تخزينها على الشبكة الاجتماعية إلا لمدة 30 يومًا، وبعد ذلك سيتم حذفها، وقد كانت في السابق، كهذه المقاطع تُخزن إلى أجل غير مسمى.

وقبل حذف مقاطع الفيديو، سيتلقى المستخدمون إشعارًا وسيتم منحهم 90 يومًا لاختيار ما سيفعلونه بمحتواهم المباشر القديم، ويمكن للمستخدمين اختيار تنزيل مقاطع الفيديو على أجهزتهم أو نقلها إلى التخزين السحابي.

2.زيادة الأرباح من فيسبوك

أعلن فيسبوك عن طريقة جديدة لتشجيع المستخدمين على نشر المزيد من الصور ومقاطع الفيديو على قصص فيسبوك "stories"، حيث أصبح بإمكان مُنشئي المحتوى المُشاركين في برنامج "تحقيق الربح من المحتوى" على فيسبوك الآن ربح المال في كل مرة يُشاهد فيها أحد الأشخاص قصصهم على فيسبوك.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تُمثل هذه الخطوة دفعة أخرى للحفاظ على تدفق المحتوى على المنصة، مع منح مُنشئي المحتوى المزيد من الأسباب للبقاء مُتفاعلين.

وتُعد ميزة الدفع الجديدة من ميتا خطوة أخرى للحفاظ على تركيز المبدعين على فيسبوك بدلًا من التوجه إلى منصة Instagram أو منصات أخرى مثل TikTok.

3. ميزة ملاحظات المجتمع

في 18 مارس الجاري، أصدرت ميتا نسختها من "ملاحظات المجتمع" لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام وثريدز في الولايات المتحدة، ويستنسخ البرنامج نظامًا للتحقق من صحة المعلومات يعتمد على المصادر الجماعية، والذي كشف عنه تويتر عام 2021، والذي أصبح الوسيلة الوحيدة لتصحيح المعلومات المضللة.

تأمل ميتا أن تعالج ملاحظات المجتمع التصور العام بأنها متحيزة، بالإضافة إلى ارتكاب أخطاء أقل وأن تكون بمثابة نظام تدقيق حقائق أكثر قابلية للتطوير يعالج في النهاية المزيد من المعلومات المضللة.

ومع ذلك، تُشير ميتا إلى أن هذا النظام لا يُغني عن معايير المجتمع - وهي قواعد الشركة التي تُحدد ما إذا كانت المنشورات تُعتبر خطاب كراهية أو عمليات احتيال أو أي محتوى محظور آخر.

4.علامة تبويب للأصدقاء

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن تحديث يُتيح للمستخدمين طريقة سهلة للتواصل مع الأصدقاء، فقد أطلقت الشركة علامة تبويب جديدة لأصدقاء فيسبوك، تتيح لك عرض تحديثات الأصدقاء فقط، دون أي محتوى مُوصى به آخر.

وقد أوضحت ميتا، أن الفكرة هي إعادة ميزات تُركز على مهمة فيسبوك الأصلية المتمثلة في ربط الناس بالأصدقاء من خلال تجربة تواصل اجتماعي.