شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بلاي يطرح خيار الفوترة للمستخدم فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل أنها أضافت المملكة المتحدة إلى قائمة الدول التي تدعم فيها نظام الفوترة حسب اختيار المستخدم، ويتيح هذا لمطوري أندرويد في المملكة المتحدة السماح للمستخدمين بدفع ثمن المشتريات داخل التطبيقات باستخدام أنظمة فوترة بديلة.

وأعلنت جوجل، أن المملكة المتحدة ستبدأ بتطبيق نظام الفوترة حسب اختيار المستخدم اعتبارًا من اليوم 29 مارس ، وسيبدأ ذلك بالتطبيقات غير المخصصة للألعاب، وهو ما يتماشى مع طريقة تعامل جوجل مع عمليات الطرح هذه في مناطق أخرى.

وتشمل المناطق التي تتوفر فيها بالفعل الفوترة البديلة أسواق الولايات المتحدة واليابان والبرازيل وأستراليا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ويمكن للمطورين المسجلين في البرنامج تقديم مدفوعات بديلة فقط بالإضافة إلى فوترة جوجل بلاى، وسيحصلون على خصم بنسبة 4% من رسوم خدمة جوجل.

وترتبط هذه الخطوة ارتباطًا وثيقًا باللوائح الوطنية. ففي عام 2023، طرحت الشركة فوترة اختيار المستخدم كتنازل للمساعدة في تسوية تحقيق مكافحة الاحتكار الذي أجرته هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة والذي بدأ في العام السابق.

وعلى الرغم من إقرار جوجل بتأثير هيئة المنافسة والأسواق في إعلانها، إلا أن الشركة صاغت هذه الخطوة في منشور على مدونتها على أنها تُعطي المستخدمين (في هذه الحالة، المطورين) ما قد يرغبون فيه.

وكتب ميرتو تاجارا، مستشار المنافسة في جوجل: "في حين أن أكثر من 90% من مطورينا "راضون" أو "راضون جدًا" عن فوترة جوجل بلاي، التي توفر طريقة آمنة للمستخدمين لشراء الاشتراكات والسلع الرقمية في التطبيقات، فإننا ندرك أن بعض المطورين قد يرغبون في مزيد من الخيارات في كيفية معالجة المدفوعات".