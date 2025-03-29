شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدث صورة لتلسكوب ويب تكشف ظاهرة كونية تُسمى "حلقة أينشتاين" والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت أحدث صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا تُمثل توضيحًا مذهلاً لنظرية أينشتاين، لدرجة أن هذه الظاهرة الكونية تُسمى "حلقة أينشتاين".

تنشأ حلقات أينشتاين عندما ينحني ضوء جسم بعيد حول كتلة جسم آخر أقرب قليلاً، بل وأكبر حجمًا، وعادةً ما يكون هذا التأثير دقيقًا جدًا بحيث يصعب رصده عن قرب على مستوى محلي، "لكنه يصبح أحيانًا واضحًا عند التعامل مع انحناءات الضوء على مقاييس فلكية هائلة"، وفقًا لناسا.



حلقة انشتاين

وفي حالة هذه الصورة، ينحني ضوء مجرة ​​بعيدة حول كتلة مجرة ​​أخرى.

هذا "التأثير العدسي التثاقلي"، كما يُطلق عليه تقنيًا، هو تطبيق عملي لنظرية النسبية العامة لأينشتاين، ينحني الزمكان بمعنى (اندماج المكان والزمان الذي يُشكل نسيج الكون) حول كتلة الجسم، ويُمثل هذا الانحناء الجاذبية نفسها.

وتعد الأجسام الظاهرة في الصورة مجرة ​​إهليلجية مُحاطة بمجرة حلزونية وهي "المختبر المثالي لأبحاث المجرات الخافتة والبعيدة جدًا التي يصعب رؤيتها بطريقة أخرى".

وقالت وكالة ناسا، التقطت حلقة أينشتاين هذه بواسطة "مسح التأثير العدسي القوي وتطور العناقيد المجرية (SLICE)"، الذي أُجري في جامعة لييج في بلجيكا، و يقود هذا المسح فريق من علماء الفلك الذين يسعون إلى "تتبع ثمانية مليارات سنة من تطور عناقيد المجرات .