شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من واتساب تمكنك من إضافة الأغانى على "الحالات " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق واتساب ميزة جديدة، تُمكّن المستخدمين من إضافة مقاطع موسيقية قصيرة إلى تحديثات الحالة، حيث تُشبه ميزة الحالة قصص إنستجرام، وتتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص التي تختفي بعد 24 ساعة.

وعند إنشاء حالة جديدة، يُمكن للمستخدمين الضغط على أيقونة النوتة الموسيقية للاختيار من بين ملايين الأغاني المُتاحة، كما يُمكنهم نشر مقاطع موسيقية تصل مدتها إلى 15 ثانية للصور و60 ثانية للفيديو.

يأتي إطلاق ميزة المقاطع الموسيقية بعد أن قدمت الشركة الأم ميتا إمكانيات مماثلة لتطبيق انستجرام، حيث يُمكن للمستخدمين إضافة الأغاني إلى الملفات الشخصية والملاحظات والمنشورات.

تتشابه ميزة واتساب مع هذه الميزة، ولكن مع اختلاف رئيسي، فالموسيقى المُشاركة على "الحالة" مُشفرة تشفيرًا كاملًا، ما يعني أن الأصدقاء فقط هم من يمكنهم رؤية الأغاني.

أما واتساب نفسه، فلا يُمكنه رؤية الأغاني التي يُشاركها المستخدمون، وبدأ واتساب بطرح الميزة الجديدة عالميًا، وسيواصل توسيع نطاق توفرها خلال الأسابيع القادمة.