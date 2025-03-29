شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدفع 100 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية عمرها 14 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير عن دفع جوجل 100 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية تتهم الشركة بفرض رسوم على فتح الإعلانات المنشورة خارج المواقع الجغرافية التي يختارها المعلنون، ​​وفقًا لما ذكرته رويترز سابقًا ، وقُدّمت التسوية المقترحة في محكمة بكاليفورنيا ولا تزال تتطلب موافقة القاضي.

وتُركز الدعوى القضائية، التي رُفعت لأول مرة عام 2011 ، على برنامج جوجل أدوردز (الذي يُسمى الآن جوجل أدز)، وزعمت الدعوى أن جوجل انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا بتضليلها للمعلنين بشأن مواقع عرض إعلاناتهم ، كما زعمت الدعوى أن جوجل لم تُوفِ بوعدها بتقديم خصومات "التسعير الذكي".

وقال المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى The Verge ، "كانت هذه القضية تتعلق بميزات منتج الإعلان التي قمنا بتغييرها منذ أكثر من عقد من الزمان، ويسعدنا أن يتم حلها".

وتواجه جوجل تحديات قانونية أكبر، إذ تواجه دعوى قضائية اتحادية لمكافحة الاحتكار قد تجبرها على بيع كروم ، كما واجهت محاكمة في دعوى قضائية أخرى رفعتها وزارة العدل الأمريكية، اتهمتها فيها باحتكار صناعة تكنولوجيا الإعلان.

وتأتى التسوية بعد عملية "استقصاء واسعة النطاق" للحقائق، والتي يقول محامو المدعين إنها شملت مراجعة أكثر من 910,000 صفحة من المستندات و"عدة تيرابايتات" من بيانات النقرات من جوجل. وتشمل هذه المجموعة المعلنين الذين استخدموا برنامج جوجل للإعلانات (AdWords) بين 1 يونيو 2009 و13 ديسمبر 2012.



