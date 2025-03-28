شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق متجر تيك توك شوب فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أفادت رويترز أن تيك توك تعتزم توسيع نطاق منصة التجارة الإلكترونية "تيك توك شوب" لتشمل المستخدمين في فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

يُذكر أن منصة "تيك توك شوب" متاحة في المملكة المتحدة منذ عام 2021 ، وهي الآن جاهزة للتوسع في أوروبا.

في حين أن تطبيق TikTok Shop متاح أيضًا في الولايات المتحدة وشهد مبيعات قوية خلال موسم العطلات، إلا أن مصير TikTok في البلاد لا يزال غير مؤكد .

وذكرت وكالة رويترز أن تيك توك كانت تتطلع إلى ضم المزيد من البائعين المقيمين في أوروبا إلى متجر تيك توك، حيث يبيع العديد من البائعين على المنصة المنتجات مباشرة من الصين.

وقال جان ويلك، رئيس العمليات في TikTok Shop UK، لرويترز: "في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، نعمل بالفعل مع التجار لإدراج منتجاتهم على المنصة، وسيكون TikTok Shop متاحًا لمستخدمي TikTok لدينا اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل".

وأوضح أيضا أن تيك توك تسعى لتوسيع عروض منتجاتها وأسعارها على متجر تيك توك، المعروف بأسعاره المخفضة.