شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تعد رسوم ترامب على السيارات هدية خاصة لشركة تسلا؟ والان مع تفاصيل الخبر

فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، كما فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على بعض قطع الغيار المستخدمة فى تصنيع السيارات.

ومن المرجح أن يؤدى هذا القرار إلى ارتفاع هائل فى أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، ولكنه يُعدّ أيضًا هدية لشركة تسلا، الشركة التى يديرها إيلون ماسك، أكبر داعميه الماليين فى الانتخابات الرئاسية.

واعتمدت تسلا مؤخرًا على العروض الترويجية وتخفيضات الأسعار لتعزيز المبيعات، ومع ذلك، لا تزال مبيعاتها من السيارات الكهربائية في عام 2024 أقل مما كانت عليه فى عام 2023، وتواجه بدايةً صعبةً فى عام 2025.

قد تُغيّر الرسوم الجمركية الجديدة هذه الحسابات، على الأقل في الولايات المتحدة ، تُصنّع تسلا جميع سياراتها المُخصّصة لسوق أمريكا الشمالية في مصانعها في فريمونت، كاليفورنيا، وأوستن، تكساس، هذا يعني أن أيًا من السيارات التى تبيعها فى الولايات المتحدة لن تخضع لضريبة استيراد المركبات البالغة 25%.

تستورد تسلا ما بين 20% و30% من المكونات المستخدمة في تصنيع تلك السيارات، مما قد يُسبب بعض المشاكل ، وأقرّ ماسك في برنامج "إكس" بأن تسلا "لن تسلم" من هذه الرسوم الجمركية، مُدّعيًا أنها ستُحدث تأثيرًا "كبيرًا" ، لكن جهود الشركة المُستمرة لإنشاء سلاسل توريد محلية بالقرب من مصانعها تُكلّل بالنجاح الآن.

جميع شركات صناعة السيارات الأخرى تقريبًا في وضع أسوأ من تسلا، وستؤثر الرسوم الجمركية بشكل خاص على السيارات الكهربائية المنافسة.

على غرار تسلا، لن تضطر شركات صناعة السيارات الكهربائية الناشئة، للقلق بشأن رسوم استيراد المركبات، لأنها تُصنّع سياراتها الكهربائية في إلينوي وأريزونا على التوالي ، ومثل تسلا، تستورد هذه الشركات قطعًا ستخضع للرسوم الجمركية، لكنها في وضع أسوأ لتحمل هذه التكاليف، إذ لا تزال كلتا الشركتين تتكبدان خسائر فادحة على كل سيارة كهربائية تبيعانها.

وهذا يُمهّد الطريق أمام ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية الأخرى بشكل يفوق ما قد تُطبّقه تسلا، وقد يُصبح هذا التفاوت في الأسعار ميزةً أكبر لتسلا عند طرح سيارتها الكهربائية الجديدة الغامضة منخفضة التكلفة هذا العام، وهو أمرٌ أعلنت الشركة أنه سيحدث في الأشهر القليلة المقبلة.

وأعلن ترامب عن هذه الرسوم الجمركية بعد أسابيع من التردد بشأن ما إذا كان سيطبقها أصلًا،وزعم الرئيس أنها ستكون " دائمة "، ولكن، كما هو الحال مع العديد من اقتراحاته الأخرى، فإن هذا الأمر قابل للتغيير دائمًا.