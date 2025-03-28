شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تطرح ميزة "لقطات الشاشة" لحفظ صور "الخروجات" المفضلة لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل تحديثات جديدة تمكن مستخدمي خرائط جوجل للتخطيط للرحلات، من خلال اضافة ميزة جديدة تُغنيك عن تصفح لقطات الشاشة الكثيرة.

وبموجب التحديث الأخير، فإنك الآن، عندما ترى مكانًا يُعجبك في صورة على هاتفك، يمكنك حفظه مباشرةً في قوائم خرائط جوجل، مما يوفر عليك الوقت ويُسهّل تخطيط رحلاتك بشكل كبير.

ماهي ميزة حفظ الأماكن على خرائط جوجل؟



ويخطط الكثيرون لرحلاتهم بتدوين ملاحظاتهم، وحفظ المنشورات التي يرونها على الإنترنت، والتقاط العديد من لقطات الشاشة للأماكن التي يرغبون في زيارتها، ولكن قد يكون من الصعب تذكر مكان رؤية ذلك المقهى الجميل.

وتسعى خرائط جوجل إلى حل هذه المشكلة من خلال البحث تلقائيًا عن الأماكن في لقطات الشاشة، وذلك عند تفعيل قائمة "لقطات الشاشة" الجديدة، حيث سينظر التطبيق، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي، إلى صورك، ويعثر على أسماء الأماكن، ويسمح لك بحفظها في قائمة خاصة في الخرائط.



ستظهر هذه المواقع المحفوظة على خريطتك، ويمكنك بسهولة مشاركة قائمتك مع الأشخاص الذين تسافر معهم.



وقد بدأت هذه الميزة بالظهور في الولايات المتحدة لمستخدمي أجهزة iPhone الناطقين باللغة الإنجليزية، وستتوفر قريبًا على أجهزة Android.



هذه الميزة الجديدة هي إحدى الطرق العديدة التي تسعى جوجل من خلالها لتسهيل السفر، فقد أضاف بحث جوجل مؤخرًا ميزةً تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في ابتكار أفكار للرحلات، بل وحتى وضع خطط يومية.



كما يمكنك الآن تتبع أسعار الفنادق على تطبيق فنادق جوجل للعثور على عروض مميزة، وباستخدام عدسة جوجل، يمكنك توجيه كاميرا هاتفك إلى الأماكن المحيطة بك للحصول على معلومات عنها.

وتعد ميزة حفظ الأماكن التي تجدها في الصور بسهولة على خريطتك إضافة هامة، فهي تحل مشكلة شائعة للمسافرين، وتُسهّل بدء التخطيط، و مع أن هذا التحديث قد يبدو بسيطًا، إلا أن عدم الحاجة إلى البحث يدويًا عن الأماكن وحفظها من لقطات الشاشة قد يُحسّن تخطيط الرحلات بشكل كبير.