شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أزمة البيت الأبيض.. ارتفاع تنزيلات سيجنال فى اليمن وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن شركة "أب فيجرز" المتخصصة في تحليلات التطبيقات، ارتفاع تنزيلات سيجنال عالميا، بعد أزمته الأخيرة واستخدامه في التخطيط لهجمات جماعة الحوثي باليمن.



وقد أشار التقرير إلى أن تنزيلات "سيجنال" عالميًا ارتفعت على نظامي iOS وGoogle Play بنسبة 28% عن المتوسط اليومي خلال الثلاثين يومًا الماضية، وفي الولايات المتحدة، ارتفعت نسبة التنزيلات بنسبة 45% ، وفي اليمن بنسبة 42%، على الرغم أنه قبل الأزمة الأخيرة كان تطبيق سيجنال يحتل المرتبة 50 بين تطبيقات التواصل الاجتماعي في اليمن، لكنه صعد إلى المرتبة التاسعة الأسبوع الماضي.

وتعد جميع الاتصالات على سيجنال مشفرة، مما يعني أن المشاركين في الدردشة وحدهم هم من يمكنهم رؤية الرسائل، حتى العاملين في سيجنال لا يمكنهم معرفة ما يتحدث عنه المستخدمون، لكن سيجنال مصمم ليكون منتجًا استهلاكيًا للمراسلة الآمنة.

على الرغم من نفي المسؤولين الأمريكيين عن استخدام التطبيق لتنفيذ الهجمات العسكرية في محادثة سيجنال، إلا أن مجلة أتلانتيك نشرت رسائل تُظهر القادرة وهم يقدمون تفاصيل حول توقيت الهجمات، بالإضافة إلى الأسلحة والطائرات التي سيتم استخدامها.

ومازالت تواصل الحكومة التحقيق فى هذا الخلل الأمني الفادح.

لم يُعطّل تطبيق "سيجنال" نفسه أو يعمل بطريقة غير مقصودة، بل هو خطأ من المستخدم لإضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى محادثة حول الخطط العسكرية الأمريكية - وهو خطأ من المفترض أن تكون بروتوكولات الأمن الحكومية قادرة على منعه إذا تم اتباعها بالفعل.