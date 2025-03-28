شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ انستجرام يشعل المنافسة مع تيك توك.. ميزة تسريع الفيديوهات الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحديث جديد لـ تطبيق إنستجرام، المملوك لشركة ميتا، يجعله منافسًا قويًا لتيك توك، بعدما أضاف تطبيق الصور والفيديوهات الشهير ميزة جديدة تمكنك من تسريع مقاطع فيديو بالضغط مطولاً على يمين أو يسار الشاشة على غرار تيك توك.



وتعد هذه الميزة التي أضافها انستجرام، تشعل التنافس بينه وبين تيك توك، فقد كانت مدة الفيديو عند إطلاق تيك توك، 15 ثانية فقط، لكن مع مرور السنين وازدياد شعبية تيك توك، أضافت المنصة الاجتماعية دعمًا للفيديوهات الأطول، وبهذا، قدّم تيك توك للمستخدمين خيار تسريع الفيديوهات، حيث تم تدريبهم على استهلاك المحتوى بسرعة أكبر.

تطوير ميزة الريلز على الانستجرام



وبدأت ميزة Instagram Reels أيضًا بالسماح للمستخدمين بنشر مقاطع فيديو لا تتجاوز مدتها 15 ثانية، أما اليوم، فيمكن للمستخدمين مشاركة مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 3 دقائق.

وعلى غرار تيك توك، يسعى إنستجرام إلى منح المستخدمين خيار مشاهدة المزيد من المحتوى بسرعة من خلال ميزة التقديم السريع الجديدة.

تزيد إمكانية التقديم السريع للفيديو من فرص وصول المشاهد إلى نهاية مقاطع الفيديو الطويلة، لا سيما وأن الفكرة وراء Reels هي تقديم مقاطع ترفيهية سريعة وقصيرة.

ويُعزى ذلك إلى المخاوف من أن يؤثر انتشار محتوى الفيديو القصير سلبًا على مدى انتباهنا وقدرتنا على التركيز على المحتوى الأطول.

بما أن Instagram Reels هو نسخة طبق الأصل من TikTok، فليس من المستغرب أن تستعير المنصة ميزات محددة من منصة الفيديو القصيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها إنستجرام ذلك، حيث إن ميزة Remix فيه هي نسخة من أداة Duet من TikTok