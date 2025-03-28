شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف حلت شركة آبل أزمة وصول أيفون 16 إلى أندونيسيا؟.. كواليس لا تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

منعت أندونسيا آبل من بيع سلسلة آيفون 16 من قبل، والآن أتاحت للشركة بيع إصداراتها الجديدة، وذلك بعد أن تمكنت الشركة الأمريكية من تجديد شهادة متطلبات المحتوى، وللحصول على هذه الشهادة وبدء مبيعات سلسلة آيفون 16 فى رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان فى العالم، وعدت آبل فى أواخر فبراير بزيادة استثماراتها فى البلاد.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، ستبدأ آبل مبيعات سلسلة آيفون 16 فى إندونيسيا فى 11 أبريل، وللسماح لها ببيع أهم منتجاتها فى دولةٍ كثيفة السكان كهذه، وافقت آبل على استثمار 300 مليون دولار فى إندونيسيا، ليصل إجمالى المبلغ إلى مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وعدت آبل فى البداية باستثمار 1.71 تريليون روبية (109.6 مليون دولار) لبناء أكاديميات آبل فى البلاد، وهى مدارس لمطورى التطبيقات الطموحين.

استثمرت شركة آبل 1.48 تريليون روبية (94.53 مليون دولار) فى إندونيسيا، وهو مبلغ أقل بقليل من المبلغ الذى وعدت الشركة العملاقة باستثماره.

كما أنه من خلال وعدها بضخ المزيد من الاستثمارات فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، نجحت آبل فى إقناع إندونيسيا برفع حظرها، وستتوفر أحدث إصدارات آيفون 16 فى البلاد خلال 15 يومًا فقط.

أصدرت آبل سلسلة آيفون 16 فى 20 سبتمبر، مما يعنى أن آبل ستكون قد خسرت ما يقرب من سبعة أشهر من مبيعات سلسلة آيفون 16 فى إندونيسيا بحلول الوقت الذى سيبدأ فيه المستهلكون فى البلاد شراء الهواتف الشهر المقبل.