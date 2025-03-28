شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء صور بالذكاء الاصطناعى باستخدام حساب مجانى والان مع تفاصيل الخبر

اجتاح ChatGPT 4o الإنترنت خلال الساعات الماضية، حيث بدأ هذا الروبوت الذكى فى تحويل الصور إلى أنماط فنية مختلفة، بما فى ذلك أسلوب استوديو جيبلى الشهير، مما جعله ظاهرة بين المستخدمين، حيث يشارك الأشخاص صورهم ليقوم الذكاء الاصطناعي بتصميمها بأسلوب جيبلى، سواء عبر الويب أو تطبيقات الهواتف المحمولة.

ويتيح ChatGPT 4o للمستخدمين إنشاء صور بأسلوب ستديو جيبلى، ولكن هناك بعض القيود على الحسابات المجانية، لا يزال بإمكانك تسجيل الدخول بحساب جوجل أو إنشاء حساب جديد على أوبن إيه آى لاستخدام الأداة، ولكن بعض الميزات قد تكون محصورة على المشتركين فى الخطط المدفوعة.

كيفية إنشاء صور بأسلوب استوديو جيبلى باستخدام ChatGPT 4o

اذهب إلى موقع ChatGPT

سجل الدخول بحسابك فى جوجل أو أنشئ حسابًا جديدًا

افتح واجهة ChatGPT على شاشتك

استخدم أوامر نصية بسيطة تتضمن عبارة "أسلوب استوديو غيبلي" لإنشاء الصور

يعتمد ChatGPT على أداة DALL-E لإنشاء الرسومات بأسلوب جيبلي

على سبيل المثال، يمكنك استخدام أمر مثل:

"مجموعة أشخاص فى حديقة بأسلوب استوديو جيبلي"

ليقوم ChatGPT 4o بإنشاء صورة وفقًا لهذا النمط الفني.

كذلك يمنحك الذكاء الاصطناعى خيار حفظ الصورة أو تعديلها باستخدام أوامر مختلفة، ومع ذلك فإن ميزات إنشاء الصور المتقدمة متاحة فقط لمستخدمى ChatGPT Plus، Pro أو Teams.