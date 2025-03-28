شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 برو: ما يمكن توقعه من هاتف آبل لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تشير التسريبات والتقارير إلى أن تشكيلة آيفون لعام 2025 قد تشهد تغييرات كبيرة، بما فى ذلك بديل أنحف لطراز "بلس"، وتصميم جديد للكاميرا، وتحسينات فى الشاشة والجسم، بالإضافة إلى قفزات فى الأداء عبر جميع الطرازات، وبينما قد تخضع طرازات آيفون 17 العادية لتعديلات مهمة، من المتوقع أيضًا أن يحصل خط "آيفون 17 برو" على إعادة تصميم، مما قد يجعله أحد أكبر التغييرات فى تصميم هواتف آبل الحديثة.

أشار محلل آبل الشهير "مارك جورمان" من بلومبرج سابقًا إلى أن آبل قد تعود لاستخدام الألمنيوم بدلًا من التيتانيوم فى طرازات "برو"، مما قد يساعد فى تقليل الوزن وتكاليف الإنتاج، تماشيًا مع أهداف الشركة فى الاستدامة، ومع ذلك سيظل الألمنيوم المستخدم فى طرازات "برو" من نوعية أفضل مقارنة بالمادة المستخدمة فى الطرازات العادية.

ويعتمد الجزء الخلفى من "آيفون 17 برو" على تصميم مزدوج المواد، حيث يكون الجزء العلوى مصنوعًا من الألمنيوم، بينما يكون الجزء السفلى زجاجيًا لدعم الشحن اللاسلكى عبر "MagSafe"، ويعتقد البعض أن هذا التصميم قد يعزز متانة الهاتف من خلال تقليل مساحة الزجاج القابل للكسر، أما الكاميرات، فمن المتوقع أن تأتى داخل شريط أفقى مستطيل كبير بدلًا من المربع التقليدى، وهو تصميم قد يشبه هواتف "جوجل بيكسل 9 برو" لكنه سيقدم مظهرًا جديدًا لهواتف "برو" لأول مرة منذ ستة أجيال.

تشير التقارير إلى أن "آيفون 17 برو" سيحتفظ بنفس أحجام الشاشة الحالية: 6.3 بوصات لطراز "برو" و6.9 بوصات لطراز "برو ماكس"، ومع ذلك قد تضيف آبل طلاءً مضادًا للانعكاس أكثر مقاومة للخدوش، يوصف بأنه "فائق الصلابة"، ليكون أكثر متانة من درع السيراميك "Ceramic Shield"، ومن المتوقع أيضًا أن تنكمش "الجزيرة الديناميكية" Dynamic Island، ما يمنح المستخدمين مساحة شاشة أكبر.

ويتم تشغيل "آيفون 17 برو" بواسطة معالج "A19 Pro"، والذى سيعتمد على الجيل الثالث من عملية التصنيع المتقدمة بدقة 3 نانومتر من "TSMC"، ومن المتوقع أن يوفر هذا المعالج تحسينات ملحوظة فى الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بمعالج "A18 Pro" فى سلسلة "آيفون 16 برو".

كما يتوقع أن تشهد طرازات "برو" قفزة كبيرة فى سعة الذاكرة العشوائية (RAM)، حيث ستزيد من 8 جيجابايت إلى 12 جيجابايت لتعزيز إمكانيات الذكاء الاصطناعي على الجهاز وتحسين تعدد المهام، بالإضافة إلى ذلك قد يحتوى "آيفون 17 برو" على مودم "C1" المطور داخليًا من آبل لتعزيز الاتصال الخلوى، إلى جانب دعم "Wi-Fi 7"، ما يعنى استبدال رقائق "كوالكوم" و"برودكوم".

من المحتمل أن تقدم آبل تجربة تصوير محسّنة فى "آيفون 17 برو" مع نظام كاميرا مُعاد تصميمه، يضم ثلاثة مستشعرات بدقة 48 ميجابكسل، حيث ستنتقل العدسة المقربة من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يوفر ذلك صورًا أكثر وضوحًا عند التكبير، بالإضافة إلى مرونة أكبر عند قص الصور عالية الدقة.

ويظل التكبير البصرى عند 5x، لكن من المحتمل أن تزيد القدرة على التكبير الرقمى مع تحسين التحكم فى العمق بفضل فتحة عدسة ميكانيكية، وهى ميزة جديدة لأول مرة فى هواتف آيفون.

أما الكاميرا الأمامية "TrueDepth"، فمن المتوقع أن تتحسن مع مستشعر بدقة 24 ميجابكسل بدلًا من المستشعر الحالى البالغ 12 ميجابكسل، مما قد يتيح صور سيلفى أكثر وضوحًا وجودة أعلى فى مكالمات الفيديو.

كذلك من المتوقع أن تقدم آبل بطارية بسعة 5000 مللى أمبير فى "آيفون 17 برو"، وهى الأكبر فى تاريخ هواتف الشركة الرائدة، حاليًا يحتوى "آيفون 16 برو ماكس" على بطارية بسعة 4685 مللى أمبير مع دعم الشحن السريع والشحن اللاسلكى عبر "MagSafe"، كما يشاع أن الهاتف سيحتوى على نظام تبريد بالبخار لتعزيز تشتيت الحرارة أثناء المهام المكثفة.

يبدو أن "آيفون 17 برو" سيكون ترقية كبيرة فى خط هواتف آبل الرائدة، حيث يجمع بين تصميم جديد ومكونات محسنة، ومن المتوقع أن يعزز إطلاق "iOS 19" جاذبية الهاتف فى مواجهة المنافسين مثل "جوجل بيكسل 10 برو"، إلى جانب هاتف "آيفون 17 Air" الجديد، الذى يشاع أنه سيكون أنحف هواتف آبل على الإطلاق، قد يكون "آيفون 17 برو" جهازًا رئيسيًا يعكس تطور الشركة، ومع ذلك قد يأتى هذا مع زيادة فى السعر، حيث تشير الشائعات إلى ارتفاع قدره 100 دولار أو أكثر.