شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلق ميزة جديدة مدعمة بالذكاء الاصطناعى تساعدك فى اختيار مشترياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أمازون عن ميزة جديدة مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي تُسمى "الاهتمامات"، وتُتيح لك هذه الميزة إدخال طلبات تسوق مُخصصة بناءً على اهتماماتك وحدود أسعارك، وتأتي هذه الميزة في الوقت المُناسب تمامًا مع تخفيضات أمازون لموسم الربيع .

وتُتيح لك ميزة "الاهتمامات" التعامل مع الطلبات بلغة يومية، كما ستُجري هذه الميزة المُدعمة بالذكاء الاصطناعي بحثًا في متجر أمازون للاطلاع على العروض الحالية، وتُرسل إليك إشعارات حول أي عروض أو منتجات جديدة أو تجديد مخزون مُلائم لطلبك.

ويبدو التسوق على أمازون أحيانًا وكأنه سيل لا ينتهي من الخيارات الجيدة، لذا يمكن أن تُوفر هذه الميزة خيارات أكثر مُلاءمة.

وأطلقت أمازون ميزة "الاهتمامات" لمجموعة محدودة من العملاء في الولايات المتحدة، وذلك عبر التطبيق أو موقع الويب الخاص بالهواتف المحمولة فقط.

ويمكنك التحقق من توفرها لك من خلال قسم "أنا" في تطبيق أمازون للتسوق.

وتخطط أمازون لإطلاقها لجميع مستخدميها في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.