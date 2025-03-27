شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يغير طريقة حساب المشاهدات للفيديوهات القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

أدخلت خدمة YouTube Shorts تغييرًا يُحسّن من تنافس تحليلات مقاطع الفيديو القصيرة مع خدمات TikTok وInstagram المنافسة، ستُلغى منصة الفيديو شرط الحد الأدنى لوقت التشغيل الذى كان يُفرض سابقًا على المستخدم الذى يُشاهد مقطعًا ما ليُحتسب كمُشاهدة.

ابتداءً من 31 مارس، ستُضاف "مشاهدة" فى كل مرة يتم فيها تشغيل مقطع YouTube Shorts أو إعادة تشغيله، هذا يعنى على الأرجح أن منشئى المحتوى سيشهدون عددًا أكبر من المشاهدات بعد تطبيق هذا التغيير.

وسيواصل YouTube تتبع "المشاهدات المُتفاعلة"، والتى تقيس عدد مرات تشغيل المقطع "لعدد مُحدد من الثواني".

وأوضح YouTube أن هذا التغيير لن يؤثر على أرباح منشئى المحتوى أو أهليتهم للانضمام إلى برنامج شركاء YouTube حيث سيستمر تقييم كليهما بناءً على مقياس المشاهدات المُتفاعلة.

وعرّف كلٌّ من إنستجرام وتيك توك "المشاهدة" على أنها عدد مرات تشغيل الفيديو، مع أن هاتين المنصتين توفران أيضًا مقاييس لتتبع الوقت المستغرق فى مشاهدة المحتوى.

وبالنظر إلى أن يوتيوب شورتس، وتيك توك، قد استحوذا على ما يزيد عن مليار مستخدم شهريًا، فمن المنطقى أن يحسبا المشاهدات بشكل متماثل ليتمكن صانعو المحتوى من تقييم عدد الأشخاص الذين يصلون إليهم عبر المنصتين بشكل أفضل.